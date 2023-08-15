高虹安遭起訴朱立倫力挺黨內傻眼？蔣萬安低調：尊重司法調查
民眾黨籍新竹市長高虹安14日遭北檢依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴，國民黨主席朱立倫第一時間發生力挺，傳出讓國民黨總統參選人侯友宜與競辦執行長金溥聰相當傻眼，黨內意見不一又浮出檯面。對此，台北市長蔣萬安今（15）日僅低調表示，尊重司法調查。
記者邱新博／台北報導
高虹安任立委期間，被舉發涉嫌詐領助理費，另資策會則指控高虹安涉嫌背信。檢調歷經8個多月偵查2案，昨認定高虹安、助理黃惠玟、王郁文、陳奐宇、陳昱愷等5人，涉犯《貪汙治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實罪起訴；另背信罪部分，高則獲不起訴。
對於結果，朱立倫昨受訪時則稱尊重司法，但也強調毋枉毋縱，不要因為政治因素和黨派因素，去特別針對某位縣市長，「相信法律一定要還給高虹安清白，大家共同努力，去幫高虹安市長加油。」
但此舉也讓侯辦對於朱立倫挺高虹安言論十分傻眼，認為可能造成「林耕仁」事件翻版，更無法擺脫「疑侯論」，看衰自家候選人，而朱立倫則再回應，沒有人希望敵人越來越多。
對於朱立倫公開聲援高虹安，蔣萬安今（15）日受訪對此表示，尊重司法調查。媒體追問，是相信台灣的司法還是高虹安的清白？蔣萬安僅回，希望透過司法釐清相關事實。