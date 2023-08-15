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北市房貸戶月均還5.2萬！想轉貸降息減壓　銀行建議這時點較適合

▲根據統計，台北市房貸戶月均還5.2萬元，新北、竹縣增5千，想要轉貸降息減壓，銀行這樣建議。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據統計，台北市房貸戶月均還5.2萬元，新北、竹縣增5千，想要轉貸降息減壓，銀行這樣建議。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

根據統計資料顯示，截至今（2023）年3月底台北市新承作平均房貸金額達1369萬元，若以30年期、利率2.06%試算，每月還款金額已達5.1萬元，若再加上央行3月升息半碼因素，估計月還款金額將逼近5.2萬元，幾乎等於同期全國工業及服務業受僱人員平均總薪資，也讓不少人想要轉貸降息減壓。對此，銀行建議，若民眾已繳款超過3年無需再負擔提前清償的違約金，才會比較划算。

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根據主計總處統計，2023年3月底工業及服務業全體受僱員工總薪資平均5萬2066元，年增1.42%，但台北市新承作平均房貸金額達1369萬元，若以30年期、利率2.06%試算，每月還款金額已達5.1萬元，若再加上央行3月升息半碼因素，估計月還款金額將逼近5.2萬元，相當於月薪幾乎全得繳房貸。

沈重的房貸負擔不僅存在於台北市，新北市、新竹縣、桃園市相較於疫情前也均有超過2成的增幅。統計資料顯示，相較於2020年年初新冠疫情爆發起點，新北市房貸戶平均每月要多付逾5700元、桃園市房貸戶多付逾4500元、新竹縣房貸戶多付逾5300元。若再加計央行3月升息半碼，各銀行陸續於第2季反應調高基準利率，房貸壓力只有更重。

也由於央行過去1年多持續升息因素，到今每月償還金額恐已增加約7%至11%，也讓不少人興起想轉貸降息減輕還款壓力，對此，銀行認為若民眾已繳款超過3年無需再負擔提前清償的違約金，才會比較划算。

當然，不少銀行也祭出房貸優惠搶客，像是將來銀行除5月推出全台首見可「全線上申辦」的零接觸房貸外，更推出限期超殺房貸專案，只要9月10日前申請成功且9月底前成功撥貸，首500名無論是買賣件或轉貸件，均享「利率一律地板價」及「全額補貼地政設定規費」等優惠，其中首購自住族（名下僅1戶不動產）優惠利率通通2.06%；第2戶優惠利率一律2.375%；第3戶以上、豪宅或是小套房（小於15坪）則為統一為2.47%。

此外，永豐銀則整合房貸流程，便利民眾從購屋成交、房貸試算到線上申貸的流程零斷點，而且在信義房屋官方網站及APP專區申請新成交案件房貸試算者，即可一鍵線上申貸並享機動利率最低2.09%起、手續費0元起等專屬優惠。

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