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看門道／高虹安遭訴！民眾黨竹市立委提名添變數　戰將難尋恐缺戰

▲民眾黨勸說柯文哲胞妹柯美蘭投入新竹市立委選戰。(圖／記者呂炯昌攝)
▲民眾黨勸說柯文哲胞妹柯美蘭投入新竹市立委選戰。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費案，昨日依貪污罪起訴高虹安等5人。高虹安案不僅牽動民眾黨主席柯文哲的總統選情、鴻海集團創辦人意圖獨立參選造成影響，也可能影響民眾黨在新竹市的立委提名佈局。

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新竹市立委選舉競爭激烈，國民黨的鄭正鈐尋求連任、民進黨提名學者林志潔、時代力量則提名不分區立委邱顯智，但是擁有地方執政優勢的民眾黨卻至今仍未敲定人選。

民眾黨傳出的可能人選包括現任立委吳欣盈、柯文哲的胞妹柯美蘭、新竹市府發言人施淑婷、徐千晴等。吳欣盈在去年11 月遞補因為論文案請辭的立委蔡壁如空缺，出身新光集團的她對政治極為熱衷，自薦加入民眾黨不分區立委名單，黨中央希望她能去選新竹市，但是她卻傾向於留在台北參選。

民眾黨台北市黨部人士表示，吳欣盈有意參加台北市第7選區（信義、南松山）立委選舉，她認為以新光集團在北市的人脈與資源，有相當大的機會勝選，地方人士也認為不是沒有勝選機會，但遭柯文哲勸退，有意與國民黨提名的徐巧芯合作。民眾黨勸說吳欣盈選竹市立委，但是吳欣盈以小孩太小為由，婉拒參選新竹。

民眾黨新竹市立委的備案是柯文哲的妹妹柯美蘭，8月5日柯美蘭在出席「北區姊妹台灣選哲之友會」時受訪被問到是否會參選，她回答說，「不排除」。柯文哲曾表示，目前民眾黨可動用的人選當中，柯美蘭是唯一有機會贏的人選，因為等於柯文哲下去選。不過，柯文哲也坦承要柯美蘭放棄醫生工作，投入政治相當難。

黨內人士表示，在高虹安遭到起訴後，民眾黨在新竹候選人的一舉一動會被放大檢視，恐怕讓柯美蘭參選意願更低。

施淑婷2022年曾參選新竹市西區市議員高票落選，進入市府擔任發言人後，曝光度提高，被視為可能被民眾黨推派參選新竹市立委的人選之一；徐千晴外型亮眼，在今年6月接任新竹市府發言人，但民眾黨內認為施、徐兩人地方經營不強，派兩位女將參選，等於是禮讓國民黨鄭正鈐。

柯文哲競辦幕僚表示，民眾黨本次區域立委預計就提名10人，目前已提名10人，在找不到人、資源有限的情況下，新竹市不提名立委候選人也不無可能。

▲民眾黨立委吳欣盈。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨立委吳欣盈對參選新竹市立委無意願。（圖／記者呂炯昌攝）

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