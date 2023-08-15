看門道／高虹安遭訴！民眾黨竹市立委提名添變數　戰將難尋恐缺戰

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民眾黨傳出的可能人選包括現任立委吳欣盈、柯文哲的胞妹柯美蘭、新竹市府發言人施淑婷、徐千晴等。吳欣盈在去年11 月遞補因為論文案請辭的立委蔡壁如空缺，出身新光集團的她對政治極為熱衷，自薦加入民眾黨不分區立委名單，黨中央希望她能去選新竹市，但是她卻傾向於留在台北參選。
民眾黨台北市黨部人士表示，吳欣盈有意參加台北市第7選區（信義、南松山）立委選舉，她認為以新光集團在北市的人脈與資源，有相當大的機會勝選，地方人士也認為不是沒有勝選機會，但遭柯文哲勸退，有意與國民黨提名的徐巧芯合作。民眾黨勸說吳欣盈選竹市立委，但是吳欣盈以小孩太小為由，婉拒參選新竹。
民眾黨新竹市立委的備案是柯文哲的妹妹柯美蘭，8月5日柯美蘭在出席「北區姊妹台灣選哲之友會」時受訪被問到是否會參選，她回答說，「不排除」。柯文哲曾表示，目前民眾黨可動用的人選當中，柯美蘭是唯一有機會贏的人選，因為等於柯文哲下去選。不過，柯文哲也坦承要柯美蘭放棄醫生工作，投入政治相當難。
黨內人士表示，在高虹安遭到起訴後，民眾黨在新竹候選人的一舉一動會被放大檢視，恐怕讓柯美蘭參選意願更低。
施淑婷2022年曾參選新竹市西區市議員高票落選，進入市府擔任發言人後，曝光度提高，被視為可能被民眾黨推派參選新竹市立委的人選之一；徐千晴外型亮眼，在今年6月接任新竹市府發言人，但民眾黨內認為施、徐兩人地方經營不強，派兩位女將參選，等於是禮讓國民黨鄭正鈐。
柯文哲競辦幕僚表示，民眾黨本次區域立委預計就提名10人，目前已提名10人，在找不到人、資源有限的情況下，新竹市不提名立委候選人也不無可能。