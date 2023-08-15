賴清德過境美國低調引「被降格」聯想　學者：降低中共抗議正當性

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而中國方面，除了言詞警告外，也訴諸多項行動，宣布12日到14日在東海水域進行軍演，以及15日起將對自台灣進口的聚碳酸酯課徵反傾銷稅。中國台商組成的全國台企聯也發聲明，批評賴此行是挑釁行為、火上加油，給台海和平製造更多麻煩。美國國務院則呼籲北京不應藉機進行脅迫以及挑釁行動。
外交部今則表示，副總統出訪過境安排，均有長期慣例，早已行之有年，都是依據雙方在安全、便利、舒適、尊嚴的原則下順利規劃，台美雙方在過程中充分協調密切溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次的前例做法並無不同。
外交部強調，中國無權干涉民主國家的正常來往，也沒有理由過度反應或藉機升高情勢，如果中國決定藉機採取挑釁作為，破壞區域和平穩定的一方，是中國，不是台灣，也不是美國。
對於賴清德此行訪美較為低調，東海大學政治系教授沈有忠認為原因有二，第一，因為目前恰逢選舉期間，也因為其候選人身分，美國也希望不要讓過境的議題讓選舉產生變數；第二，也是怕國際局勢與兩岸關係有變化，目前兩岸關係較為緊繃，為避免節外生枝所以低調進行，也壓低中共抗議、軍演的正當性，所以這次中共的軍演也沒有像此前美國眾議院議長裴洛西來台時這麼大張旗鼓。
至於兩天後與賴清德與羅森柏格會面，沈有忠認為，預料也不會有太大或太多的刺激性言論，應該還是以穩定為最優先。