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賴清德過境美國低調引「被降格」聯想　學者：降低中共抗議正當性

▲副總統賴清德出席巴拉圭出席歡迎晚會。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德出席巴拉圭出席歡迎晚會。（圖／總統府提供）

記者邱新博／台北報導

副總統賴清德擔任總統特使訪巴拉圭，於14日過境美國紐約，但當日公開行程並無與美國國會議員見面，就連AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）也未接機，遭外界解讀為「被降格」。對此，學者認為，這次相較往例未大張旗鼓是因為因副總統身分而引發選舉過分聯想，以及要降低中共抗議的正當性。

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賴清德過境美國紐約期間，AIT主席羅森柏格因為參加妹妹的婚禮不克出席接機，改由執行理事藍鶯（Ingrid Larson）迎接，羅森柏格則表示將於賴情德訪台前過境舊金山時會面，也成為本次過境美國最重要的行程之一；在紐約期間，賴清德僅舉辦僑宴、赴美國職棒大都會隊主場看棒球，比起往例較政治人物或總統副總統過境美國規格都低調許多，也被外界解讀為被降格。

而中國方面，除了言詞警告外，也訴諸多項行動，宣布12日到14日在東海水域進行軍演，以及15日起將對自台灣進口的聚碳酸酯課徵反傾銷稅。中國台商組成的全國台企聯也發聲明，批評賴此行是挑釁行為、火上加油，給台海和平製造更多麻煩。美國國務院則呼籲北京不應藉機進行脅迫以及挑釁行動。

外交部今則表示，副總統出訪過境安排，均有長期慣例，早已行之有年，都是依據雙方在安全、便利、舒適、尊嚴的原則下順利規劃，台美雙方在過程中充分協調密切溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次的前例做法並無不同。

外交部強調，中國無權干涉民主國家的正常來往，也沒有理由過度反應或藉機升高情勢，如果中國決定藉機採取挑釁作為，破壞區域和平穩定的一方，是中國，不是台灣，也不是美國。

對於賴清德此行訪美較為低調，東海大學政治系教授沈有忠認為原因有二，第一，因為目前恰逢選舉期間，也因為其候選人身分，美國也希望不要讓過境的議題讓選舉產生變數；第二，也是怕國際局勢與兩岸關係有變化，目前兩岸關係較為緊繃，為避免節外生枝所以低調進行，也壓低中共抗議、軍演的正當性，所以這次中共的軍演也沒有像此前美國眾議院議長裴洛西來台時這麼大張旗鼓。

至於兩天後與賴清德與羅森柏格會面，沈有忠認為，預料也不會有太大或太多的刺激性言論，應該還是以穩定為最優先。

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