挺郭大將一次看！郭台銘擬參選　這些人無懼黨紀不惜與國民黨翻臉

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國民黨中常會5月17日徵召侯友宜參選總統後，力挺郭台銘的南投縣議會議長何勝豐隨即宣布退黨，當時何勝豐強調，他退出國民黨與總統大選無關，不過何勝豐退黨時間點敏感，先前也曾表態，如果黨中央徵召侯友宜參選2024總統大選，他就會退黨。
南投縣縣議會副議長潘一全
在何勝豐宣布退黨挺郭後，南投縣縣議會副議長潘一全14日深夜，也在臉書控訴對侯友宜的不滿，指稱別人需要他時把人家當空氣，現在要人家幫他就說自己拜關公，「他的關公是那一國的」，還狠酸侯友宜拜的是「無情關公」，甚至還下賭注若侯當選，自己就要一輩子吃素，不過，潘一全受訪時曾表示不挺侯，但更不會挺郭台銘、柯文哲。
屏東縣議會議長周典論
屏東縣議會議長周典論連續在5月9日及8月9日，替郭台銘在屏東市舉辦2場造勢晚會，不只上台致詞，郭在跑地方行程時周典論也是跟緊緊，以行動力挺郭台銘，不過，周典論受訪時被媒體問及是否會退出國民黨？他反問，「我為什麼要退出國民黨」，他的訴求是結合在野聯盟、非綠聯盟下架民進黨。
彰化縣議會議長謝典林
彰化縣議長謝典林自從郭台銘有意參選來，就被視為挺郭大將，更在上個月底在臉書宣布退出國民黨，讓外界憂心恐掀起退黨潮，日前謝典林接受廣播節目專訪時卻表示，不支持郭台銘獨立參選，因為會讓賴清德躺著選，近日和郭台銘同框時，又改口「我會幫他（郭）連署」。
新北市議員林金結
郭台銘7月27日前往土城順聖宮參香，新北市議員林金結全程相陪，現場還發送「立委支持林金結、總統支持郭台銘」扇子，遭疑倒戈挺郭，林金結在隔天隨即被國民黨新北黨部認定違反黨紀，祭出口頭警告，事後林金結致歉表示，深知自己一路走來都受國民黨栽培，自然是「唯一支持」國民黨總統參選人侯友宜。
前苗栗縣長徐耀昌
國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌日前為力挺郭台銘，不只為其站台，更脫口「下架國民黨」引發爭議，徐耀昌第一時間解釋為口誤，但恐遭黨紀處分，國民黨昨天表示，考紀會已發函徐耀昌及苗栗縣黨部，調查不當言行。