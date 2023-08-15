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台中高雄人快看！香港快運960元飛香港　虎航加1元多1人

▲「HK Express 香港快運」推出限時優惠，從台中和高雄出發飛往香港，僅需港幣248元起，相當於新台幣960元起。（圖／HK Express 香港快運）
▲「HK Express 香港快運」推出限時優惠，從台中和高雄出發飛往香港，僅需港幣248元起，相當於新台幣960元起。（圖／HK Express 香港快運）

記者葉盛耀/綜合報導

想飛香港去大肆血拚、吃美食，現有便宜的機票可搶。「HK Express 香港快運」推出限時優惠，台中和高雄飛往香港，僅需港幣248元起（約新台幣960元起）未稅價，即日起開訂，優惠至2023年8月16日的23:59截止。另外，台灣虎航今（15）日興櫃轉創新板上市，並以股票代號「6757」的數字推促銷活動，只要多加1元，就能享有兩人成行全航線優惠價。

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國泰航空的全資附屬公司「HK Express 香港快運」推出限時優惠，從台中和高雄出發飛往香港，僅需港幣248元起（約新台幣960元起），優惠即日至2023年8月16日的23:59截止，可預訂的旅遊日期為2023年9月1日至2023年12月13日。優惠數量有限，票價不包括相關稅項及附加費。

▲單程未稅價960元起，就能飛到香港血拼吃美食。（圖／記者汪睿琦攝）
▲單程未稅價960元起，就能飛到香港血拼吃美食。（圖／記者汪睿琦攝）
虎航今日也推出只要在台灣虎航官網用「2人」的人數搜尋來回機票，凡是搜尋到來回票價皆出現「6757上市價」的標籤，即可以享有第二人只要加1元優惠，就可用6757元+1元，購入2人同行的來回機票，票價皆是單程票價，不含手續費、稅金等。優惠今(15) 9:00點起至2023年8月16日23:59，可預訂旅遊日期為 2023年8月15日~2024年3月30日。
 

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