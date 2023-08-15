蘭恩颱風強襲！台旅客受困機場　日本逾8百航班停飛、8萬戶停電

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根據《共同社》、《NHK》等日媒報導，蘭恩颱風登陸時間也恰好與日本傳統節日「盂蘭盆節」的收假期間重疊，導致大量搭乘新幹線的乘客受到影響。鐵路方面，JR東海、JR西日本電車多條路線15日宣布停駛，包含東海道新幹線（名古屋至新大阪各站）、山陽新幹線（新大阪至岡山各站）都有路段在週二全天停駛，其中山陽新幹線包含區間停駛在內，預計停駛277班列車，估計影響約14萬名旅客；往來東京站至名古屋站以及往來岡山站至博多站的新幹線班次也大幅減少，關西地區的其他私營鐵路公司亦陸續宣布延長停運時間。
機場航運方面，關西機場內大量航班也在昨晚取消，統計至今約有超過800個航班受颱風影響被迫取消，其中全日空航空、日本航空2家航空公司有將近5萬名旅客受影響，約有560個航班被迫取消。機場的聯外交通與鐵路也受管制，前往機場的列車從首班車開始停駛，這導致約650名旅客「回不去也出不來」只能待在機場大廳休息，負責營運關西機場的關西機場公司則對受困機場的旅客們發放睡袋跟飲水；其中一名待在機場的65歲台灣女性遊客受訪時也滿臉倦容表示，「我真的沒想到會變成這樣。」
蘭恩颱風的強勁風雨也導致大量地區無電可用，包含關西7個都道府縣、中部地區5個都道府縣共有約8.8萬戶停電，其中關西占超過5.1萬戶、中部三重縣則有2萬多戶家庭停電，大阪附近亦有數千戶家庭無電可用。
日本氣象廳指出，颱風蘭恩已開始從日本本州西部朝西北方移動，預計將在明天清晨來到日本海，並持續沿著日本海往北移動。