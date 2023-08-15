中植系、碧桂園連環爆雷　中國要長痛還是短痛？對台股有何影響？

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其實，碧桂園是繼中國恆大風暴後再一次暴雷，是中國國內房地產風暴的延續，只是碧桂園更糟糕的是，他的部位全在三、四線城市，但偏偏現在三、四線城市經濟狀況不佳，碧桂園便更無力償還，再加上這些城市的地方政府多少也有跟中融信託有金融產品的連結與掛勾，因此風暴雪上加霜。
翁偉捷說，在全球利息還是很高的狀況下，資金成本降不下來、無力償還，因此引爆有如中國版雷曼兄弟事件，他強調目前只是剛開始，但若中國政府處理不好，確實不排除像過去雷曼兄弟般滾雪球式的風險爆發。要說會影響多久真的沒人可以預期，只能看中國大陸政府要「長痛」還是「短痛」！
翁偉捷指出，如果中國大陸政府選擇「短痛」不救，那麼經濟可能爛到谷底、人民可能承受不住、政權也可能動搖，雖然很痛，但短期內資源修正完畢，反而可以醞釀下一波的成長與資源重新分配的利多，說不定年底就能整理完畢成為一個逢低進場的好時機。
但如果中國大陸政府選擇出手相救就是「長痛」，會延長痛苦的時間，說不定到明年上半年還結束不了，風暴風險一直存在，這部分就要一直做觀察，然後如果救了卻救不起來，「搞不好會陷入過去日本失落30年的環境，這非常嚴重」考驗中國政府的智慧。
至於會不會影響台灣？由於之前中央積極督促國內金融銀行業者降低對中國大陸的投資部位，因此目前看來曝險部位並沒有很大，只有一兩家中國商品比重較高、營收占比較大，整體總金額應該還好，但翁偉捷提醒，畢竟處在這樣的大環境背景之下，台灣市場可能間接受到影響。
像是近期外資在美國、中國大陸與台灣都有類似「出清」的動作，如外資選擇全面撤出中國大陸。在美國，出清中概股之外，華爾街投行也會針對中資持股偏高的美國企業進行積極出清，在台灣也是如此，一些銀行或泛金融機構同樣成為外資調節的對象。因此投資朋友要留意外資動向，明明股價沒有跌，但事實上外資已經減碼出清，一旦股價鬆動守不住，可能波動就會很大。
中國恆大、中植系、碧桂園相繼暴雷，翁偉捷表示，現在推動中國經濟火車頭的房地產正處於風雨飄搖的黑暗期，耐久財訂單沒有需求，失業率跟著上升造成消費力道低迷，然後供過於求，之後價格下跌止不住，是一場惡性循環。
因此翁偉捷提醒投資朋友們，現階段要留意投資中國大陸部位較大的銀行與泛金融族群，另外電子零組件製造業如果中國大陸業務比重較高，營收占到30%或50%的也要小心。
翁偉捷說事件才剛開始，什麼時候結束不知道，要看中國大陸政府如何處理，因此建議不要太早進場摸底，畢竟全球的金融市場也還沒有大規模的價格修正，投資人想進場至少要等到調整完畢之後，如果該企業還算體質健康，那麼再來考慮要不要投資。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。