對中國碧桂園曝險擴大 5家銀行賣公司債給22位客戶1.7億元
號稱為中國地產巨擘的碧桂園爆發債務危機，金管會今（15）日再度清查，結果銀行曝險金額擴大，銀行銷售碧桂園公司債商品曝險，由上次的2家銀行共新台幣7000萬元，提高到5家銀行1.7億元，客戶數約22戶，都是專業投資人，如果再加上1家銀行授信曝險2.8億元，台灣銀行業對碧桂園曝險逾4.5億元。
記者顏真真／台北報導
金管會日前清查，我國金融業對碧桂園相關曝險，其中銀行部分，原本只有1銀行授信2.8億元、約902萬美元，另有2銀行銷售客戶商品有曝險7千萬元債券商品。不過，金管會銀行局今日進一步清查發現，實際共有5家銀行銷售碧桂園的公司債給客戶，金額1.7億元，客戶數有22戶，都是專業投資人。
不過，銀行局在向5家銀行了解後，銷售給客戶的碧桂園發行的公司債，並非現在傳出問題並停止交易的11檔及違約的2檔公司債，銷售給客戶的公司債仍繳息正常的情況。金管會也已要求銀行銷售商品給客戶，要落實KYC（認識客戶）、KYP（認識產品），並了解國際市場不斷變化，也要有控管預警機制及客戶關懷。
至於證券自營部門部分，證期局說，目前曝險約1977萬元，投信銷售基金給投資人則曝險約17億元，投信基金占規模0.03%左右，此數字跟上次公布一樣沒變。對於上市櫃公司是否踩雷？證期局表示，證交所、櫃買中心正在進行問券調查，目前還在進行中，而保險局清查，目前保險業曝險還是為零。