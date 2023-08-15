台灣虎航掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明截止　9時開搶機票

金融業想導入生成式AI　金管會公布6大原則　相關指引年底出爐

▲金管會今 （15）日公布訂定「金融業運用 AI 核心原則與相關推動政策」草案，擬定6核心原則，相關 指引將於年底公布。（示意圖／pixabay）
▲金管會今 （15）日公布訂定「金融業運用 AI 核心原則與相關推動政策」草案，擬定6核心原則，相關 指引將於年底公布。（示意圖／pixabay）

記者顏真真／台北報導

近來人工智慧（AI）在金融服務領域的應用日益增加，加上生成式AI快速發展，影響層面廣泛，為協助金融機構善用AI科技優勢，並能有效管理風險、確保公平，金管會今（15）日公布訂定「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」草案，擬定6大核心原則，包括建立治理及問責機制、保護隱私及客戶權益、確保系統穩健性與安全性、落實透明性與可解釋性，而相關指引則預計在今 (2023) 年底出爐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金管會表示，近年來生成式AI發展快速，其導入雖有助於提升生產效率及提供多元之服務，但亦可能涉及個人資料保護及資訊安全等議題，金管會關注生成式AI的發展情形，並參考國科會「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」草案，在本草案中列示相關應注意事項，包括金融機構不宜將生成式AI所產生的資訊做為判斷或決策的唯一依據、生成式AI產出資訊宜由金融機構人員就其風險進行客觀且專業的最終判斷等。

金管會也說明，「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」草案共有6大核心項目，包括建立問責機制、重視公平普惠金融服務、保護客戶隱私、確保系統穩健安全、落實透明性及可解釋性、促進永續發展。其中在「建立治理及問責機制」部分，金管會強調，金融機構在使用AI系統時應對內部治理與對消費者的權益保護負責，並對AI系統的風險管理與使用進行適當的監督。

此外，金融機構在運用AI系統時，也應重視提供公平、普惠的金融服務，並符合以人為本及人類可控的原則，同時，使用客戶資料時，必須充分尊重及保護客戶的隱私權，妥善管理及運用相關資訊，以提升消費者信心及滿意度。

不僅如此，金融機構應致力維護AI系統的穩健性及安全性，並對第三方業者進行適當的風險管理及監督，為消費者提供更好的金融服務。同時，運用AI系統時，應確保其運作的透明性及可解釋性，並於使用生成式AI作為辦理業務或提供金融服務輔助工具時，應適當揭露。當然，金融機構在運用AI系統時，應確保其發展策略及執行符合永續發展相關原則，並盡力維護員工工作權益。

此外，根據這次公布的草案，金管會也將因應AI發展推出相關配套政策，除了在6項核心原則的基礎上發布金融業運用AI指引，尚包括檢視相關規範並適時進行法規調適、利用AI技術發展監理科技、與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作、鼓勵金融業積極參與AI的研發與應用及協助導入最佳實務做法、對金融業者應用AI的實際狀況檢視、責成各金融業公會制訂金融業運用AI系統相關自律規範及最佳實務守則、督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，以及透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。

金管會也強調，將持續關注金融業導入AI科技所面臨的挑戰和機會，督促金融機構強化風險控管、消費者保護、資訊安全及弱勢族群數位權益，以發展可信賴之AI，並以負責任創新為核心，引導業者在兼顧消費者權益、倫理道德及金融市場秩序下，投入科技創新，提升服務效率及品質，實現普惠金融目標。

AI股好補！7月證交稅連3紅並創20月新高　但前7月房屋3稅大衰退

父親節型男爸理財之道曝光！最愛投資這些　沒時間可善用AI工具

AI正當紅！壓抑伺服器出貨變年減　明年恐僅年增2到3%

劉揚偉：鴻海AI伺服器優勢「一條龍」　車用逾10客戶樂談20項目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀