金融業想導入生成式AI　金管會公布6大原則　相關指引年底出爐

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金管會也說明，「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」草案共有6大核心項目，包括建立問責機制、重視公平普惠金融服務、保護客戶隱私、確保系統穩健安全、落實透明性及可解釋性、促進永續發展。其中在「建立治理及問責機制」部分，金管會強調，金融機構在使用AI系統時應對內部治理與對消費者的權益保護負責，並對AI系統的風險管理與使用進行適當的監督。
此外，金融機構在運用AI系統時，也應重視提供公平、普惠的金融服務，並符合以人為本及人類可控的原則，同時，使用客戶資料時，必須充分尊重及保護客戶的隱私權，妥善管理及運用相關資訊，以提升消費者信心及滿意度。
不僅如此，金融機構應致力維護AI系統的穩健性及安全性，並對第三方業者進行適當的風險管理及監督，為消費者提供更好的金融服務。同時，運用AI系統時，應確保其運作的透明性及可解釋性，並於使用生成式AI作為辦理業務或提供金融服務輔助工具時，應適當揭露。當然，金融機構在運用AI系統時，應確保其發展策略及執行符合永續發展相關原則，並盡力維護員工工作權益。
此外，根據這次公布的草案，金管會也將因應AI發展推出相關配套政策，除了在6項核心原則的基礎上發布金融業運用AI指引，尚包括檢視相關規範並適時進行法規調適、利用AI技術發展監理科技、與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作、鼓勵金融業積極參與AI的研發與應用及協助導入最佳實務做法、對金融業者應用AI的實際狀況檢視、責成各金融業公會制訂金融業運用AI系統相關自律規範及最佳實務守則、督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，以及透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。
金管會也強調，將持續關注金融業導入AI科技所面臨的挑戰和機會，督促金融機構強化風險控管、消費者保護、資訊安全及弱勢族群數位權益，以發展可信賴之AI，並以負責任創新為核心，引導業者在兼顧消費者權益、倫理道德及金融市場秩序下，投入科技創新，提升服務效率及品質，實現普惠金融目標。