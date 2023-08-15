蘭恩颱風襲日！肉眼可見龍捲風 鐵皮遭掀飛、京都淹水災情慘
卡努颱風前腳才剛離開日本，今年第7號颱風「蘭恩」後腳馬上又直撲而來。根據日本氣象廳消息，蘭恩強颱今（15）晨正式自日本和歌山縣登陸且伴隨強降雨與暴風，除了關西與中部地區停電停駛外，各地也傳出水位暴漲的淹水災情，還有民眾拍下路邊鐵皮遭狂風吹起，甚至目睹肉眼可見的「龍捲風」畫面。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據據日本氣象廳消息，今年第7號強颱「蘭恩」於8月15日5時前在和歌山縣潮岬附近登陸，颱風預計將於16至17日逼近北海道，同時西日本一帶至15日、東日本地區至16日將出現伴隨雷電的強降雨。伴隨豪雨強風的到來，海上預計也會出現大浪，地質災害如土石流等風險也急劇增加，部分地區則同樣發布了地質災害警戒通知。
此外，日本氣象廳也在16時40分向鳥取縣發布「大雨特別警報」，並強調本次發布的特別警報是五個警報級別中的「最高級別」，希望民眾予以充分重視，同時提醒民眾嚴加防範龍捲風、低窪地區淹水以及河流氾濫，且稱由於颱風行進較為緩慢，影響或將在較長時間內持續，即使在遠離颱風的地區，也可能出現極強降雨和暴雨。
根據日媒《NHK》報導，除了關西地區鐵路停駛，航空公司停飛，旅客被迫待在機場外，京都府舞鶴市也出現嚴重淹水災情。因為大雨而暴漲的水位不僅淹沒當地商店街，甚至衝毀了行人使用的木造橋樑，有當地民眾拍下災情擔憂表示現在還只是蘭恩颱風在其他地區就帶來如此慘重的影響，「等到颱風來舞鶴的時候該怎麼辦？」
從民眾拍下的畫面可以看見，蘭恩颱風帶來大面積的降雨及破壞性強風，有日本居民在靜岡縣安倍河目睹肉眼可見的龍捲風，同時當地還因為強風導致一輛汽車直接被吹到翻覆，造成至少一人受傷，街道旁的鐵皮屋頂、店家招牌也遭強風影響受損甚至脫離，鐵板直接被颳至道路上，唯一值得慶幸的是並沒有行人因此受傷。