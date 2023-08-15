藍祭黨紀引反彈！台中議員挺郭侯配嗆：金小刀有用馬英九不會8趴

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海線第一選區的國民黨市議員楊啟邦、挺郭最力的國民黨中常委游家富陪同郭台銘到大雅天壽宮參拜。堅持參選第一選區立委的劉燈鐘也出席晚間餐會。楊啟邦是前立委劉銓忠的外甥，楊的舅舅前國代劉德成負責郭台銘大甲地區行程；劉燈鐘進行黨內登記欲參選立委，但國民黨有意禮讓民眾黨蔡壁如，讓她對戰立法院副院長蔡其昌，至今對他冷處理。郭台銘今公開對劉燈鐘送暖，在台上拉起他的手，呼籲大家下架民進黨、團結力量支持劉參選。
吳顯森受訪時表示，泛藍支持者對明年總統大選一局相當焦慮，人民有共識要將民進黨下架，但是泛藍候選人分為3組，「民調再怎麼看都是那些」。他批評侯友宜的團隊「金小刀已經進去多久？韓國瑜又加進去了，我請問各位民調有沒有提昇？沒有嘛！」「金小刀如果有用，馬英九不會當八趴的總統」。
吳顯森說，國民黨現在「自己一個」要怎麼打？還是要靠其他的（人）、要學民進黨。對於該如何合作，他說：「我認為郭侯配也是不錯，哪個候選人可以和美國總統坐下來談話？跟習近平坐下來談話的？」
他強調自己挺人才、挺會做事的人，並盛讚郭台銘「一個能夠把企業搞這麼成功的人、用企業來經營國家，不錯啊！」台灣過去都是法律人在經營國家、換個生意人搞好經濟，幫國家賺錢、讓百姓更舒服更富裕也很好。
他舉4年前的韓國瑜為例，喊話國民黨中央及侯友宜，「看時勢不對就要調整腳步，不要認為自己多好，把整個國民黨拖下水」、「不要老要人家別講話、或說了什麼就要開除，要開除就隨便，哪有黨用這個恐嚇黨員的？」吳顯森嗆聲：「他們越恐嚇我越愛做，老百姓最大！老百姓利益在黨之上！」