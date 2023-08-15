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豬哥亮小兒子變「180公分」超帥機師！謝金晶喜曝弟弟近況

▲豬哥亮小兒子近況曝光，由姊姊謝金晶（左）與哥哥謝順福（右）透露，已經是一位180公分的超帥機師。（圖／開始鑼提供）
▲豬哥亮小兒子近況曝光，由姊姊謝金晶（左）與哥哥謝順福（右）透露，已經是一位180公分的超帥機師。（圖／開始鑼提供）

記者詹鎰睿/台北報導

豬哥亮女兒謝金晶今（15）日下午出席博弈手遊活動，擔任活動推廣大使，與哥哥謝順福同框分享了爸爸豬哥亮的逗趣故事，過程中還談到了小兒子謝佑昀的近況，謝金晶表示，弟弟目前已經畢業了，將會回到台灣當機師，還需要見習一段時間，才會正式駕駛航機。

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謝金晶分享，在父親節前有夢到爸爸豬哥亮、哥哥謝順福，還有弟弟，一家人在家裡打麻將，很像某一年過年時的場景。被問到夢中最後是誰贏？謝金晶笑說，當然是「麻將亮」，還清楚記得爸爸自摸一把碰碰胡，還有發財，總計10台。如今能透過影像合成科技，看到爸爸與他們兄妹倆在廣告合體，讓謝金晶、謝順福都十分感動。

▲透過影像合成技術，讓謝順福（左起）、豬哥亮、謝金晶在廣告中同框。（圖／開始鑼提供）
▲透過影像合成技術，讓謝順福（左起）、豬哥亮、謝金晶在廣告中同框。（圖／開始鑼提供）
談到弟弟的近況，謝順福透露，弟弟目前已於飛行學校畢業回到台灣，25歲的弟弟已經長大，身高有180公分，長相就連哥哥都覺得很帥氣。結果謝金晶就被大家起鬨，可以請弟弟幫忙介紹空少或是機師為對象，謝金晶則笑說，年紀可能有點差距。

談到感情，謝金晶認為現階段不急，還是以買房子比較重要，如果是帥哥跟房子二選一的話，謝金晶毫不客氣選房子。提到好友賴慧如結婚，謝金晶非常感動，還爆料賴慧如的老公，在求婚前有特別詢問他們意見，希望幫忙完成任務。雖然在求婚現場感動落淚，但謝金晶笑說，其實藝人朋友蠻多的，時不時會把氣氛弄掉，讓大家笑中帶淚。


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