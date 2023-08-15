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從恆大、碧桂園燒到中植系！謝金河示警：深滬港股跌勢將衝擊台灣

▲中國接連傳出房地產至金融體系暴雷，財信傳媒董事長謝金河提醒這些年與中國有緊密連結的產業及公司可能受到影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國接連傳出房地產至金融體系暴雷，財信傳媒董事長謝金河提醒這些年與中國有緊密連結的產業及公司可能受到影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國接連傳出房地產至金融體系暴雷，從恆大、碧桂園甚至到中植系的中融信託，儼然成為一場中國版「雷曼風暴」。財信傳媒董事長謝金河為此特別指出，中國這輪危機如今也撞擊資本市場，同時點名原本已積弱不振的深圳、上海、香港股市，14日都出現顯著跌勢，提醒這些年與中國有緊密連結的產業及公司可能受到影響。

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謝金河在臉書以「山雨欲來：深滬港股跌勢逐漸衝擊台灣！」為題發文，他提到前幾天印和闐先生po出台灣金融業對中國的曝險部位，其中凱基銀行及中國信託銀行都超過50%，今年開發金股價表現異常弱勢；另一個是租賃市場在中國有很高比重的中租迪和，上半年EPS7.74元，只比去年同期下跌7%，但最近股價從283.5元跌至173元；亞洲水泥上半年EPS2.07元，表現不差，但股價也跌到38.2元。

謝金河指出，台灣的銀行業如果是對台商授信，影響可能沒有那麼大，但像富邦的華一銀行，或是上海商銀在中港有上海銀行，影響可能比較大，上海商業銀行業績非常平穩，但最近股價幾乎瀕臨今年新低。

他也強調，過去20年，台灣很多企業都抱怨台股本益比太低，選擇到A股掛牌，這2年掛牌的公司特別多，連巨大也去了；但陸証監會最近收緊監管規定，未來企業增資，發行新的金融產品，都必須取得主管機關同意，等於將緊箍咒套在自己頭上，「這類的公司，將來大家買進他們公司股票，都必須特別小心。」

至於今年美國有著明顯漲幅的各大指數，謝金河也特別點名費城半導體指數，並指出「今年最大漲幅53%，勇冠三軍，Nasdaq也拉出近40%的大漲，日本股市大幅上升近3成，台股也上漲2成，但中港股市上漲力道薄弱，最近跌勢加劇，深滬港股市中，僅剩上海股市保有1%上下的正報酬，深圳、香港股市都是負報酬，更可怕的是全部都跌破年缐，呈現完全的空頭排列，已成全球最弱勢的市場，」

謝金河提醒，過去台灣投資人對中國概念、中國收成股趨之若鶩，未來「可能變成票房毒藥」，與此同時也提醒「和中國連結較深、市場比重較高的企業，未來股價會呈現相對弱勢」。

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