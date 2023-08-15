從恆大、碧桂園燒到中植系！謝金河示警：深滬港股跌勢將衝擊台灣

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謝金河指出，台灣的銀行業如果是對台商授信，影響可能沒有那麼大，但像富邦的華一銀行，或是上海商銀在中港有上海銀行，影響可能比較大，上海商業銀行業績非常平穩，但最近股價幾乎瀕臨今年新低。
他也強調，過去20年，台灣很多企業都抱怨台股本益比太低，選擇到A股掛牌，這2年掛牌的公司特別多，連巨大也去了；但陸証監會最近收緊監管規定，未來企業增資，發行新的金融產品，都必須取得主管機關同意，等於將緊箍咒套在自己頭上，「這類的公司，將來大家買進他們公司股票，都必須特別小心。」
至於今年美國有著明顯漲幅的各大指數，謝金河也特別點名費城半導體指數，並指出「今年最大漲幅53%，勇冠三軍，Nasdaq也拉出近40%的大漲，日本股市大幅上升近3成，台股也上漲2成，但中港股市上漲力道薄弱，最近跌勢加劇，深滬港股市中，僅剩上海股市保有1%上下的正報酬，深圳、香港股市都是負報酬，更可怕的是全部都跌破年缐，呈現完全的空頭排列，已成全球最弱勢的市場，」
謝金河提醒，過去台灣投資人對中國概念、中國收成股趨之若鶩，未來「可能變成票房毒藥」，與此同時也提醒「和中國連結較深、市場比重較高的企業，未來股價會呈現相對弱勢」。