4大亮點！金融科技發展路徑圖2.0曝光　明年擴大開放法人線上開戶

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由於「金融科技發展路徑圖1.0」為3年期計畫，將於今年8月屆滿，為能維持創新動能並且在現有成果上繼續精進、深化，金管會在去年6月間請金融科技共創平台（監理科技組及廣宣交流組）委外進行「金融科技發展現況及未來展望之調查」研究案，除了廣泛蒐集生態系中各利害關係人對發展金融科技的建言外，同時參考國際作法，對下階段推出金融科技的作法提供具體建議。
金管會在盤點近年推動的金融科技發展政策、執行成果、可以精進的議題及學界、產業界意見後，依目前發展現況及監理政策目標，研訂「金融科技發展路徑圖2.0」，做為未來3年推動金融科技發展的新藍圖，並透過4大推動面向、15項推動措施，共65項具體推動事項，以3年期分階段推動。
金管會除優化金融科技法制與政策，包含研議「金融科技發展與創新實驗條例」修法可行性；建立「金融科技法規調適平台」，深化資料共享；訂定金融業運用AI 指引，還有深化輔導資源及人才培育，措施包含多元化金融科技創新資金，推動創新園區進階方案；儲備金融科技人才；強化國際交流與海外業務推展。
另外，就是推廣金融科技技術與應用，措施包含推出金融FIDO V2計畫，繼續推動開放金融及綠色(永續)金融科技，法人金融數位化，還有提升金融包容性及數位金融普及，措施包含導入第2階段監理科技，推動「數位金融無障礙推展計畫」等。
金管會指出，「金融科技發展路徑圖2.0」是從過去3年推動過程中汲取經驗，在既有基礎上更加精進及深化，同時投入更多資源，來協助金融科技發展，而在65項具體推動事項中，有26項屬創新推動事項，例如將於今年啟動「金融科技法規調適平台」及推動法人金融電子簽章；明年開放法人股東3人以上的法人線上開戶；2025年推動建置跨體系的「金融FIDO驗證轉接中心」及在2026年擴充創新園區場域及功能等。