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4大亮點！金融科技發展路徑圖2.0曝光　明年擴大開放法人線上開戶

▲金管會發布「金融科技發展路徑圖2.0」，其中亮點包括明年開放法人股東3人以上之法人線上開戶、後年建置金融FIDO驗證轉接中心。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會發布「金融科技發展路徑圖2.0」，其中亮點包括明年開放法人股東3人以上之法人線上開戶、後年建置金融FIDO驗證轉接中心。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

為引導金融創新發展，提升金融市場競爭力，金管會今（15）日發布「金融科技發展路徑圖2.0」，預計為期3年，透過4大面向65項具體推動事項，其中有4大亮點，包括今年啟動「金融科技法規調適平台」及推動法人金融電子簽章；明年開放法人股東3人以上之法人線上開戶；2025年建置跨體系「金融FIDO驗證轉接中心」；2026年擴充創新園區場域及功能等。

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金管會先前在2020年8月發布「金融科技發展路徑圖1.0」，透過8大面向共計60項推動措施，形塑友善的金融科技發展生態系，並且提升金融服務的效率、可及性及品質。而各項措施也按計畫逐步推動並有多項具體成果，包含訂定「金融機構間資料共享指引」、推動「開放銀行」至第2階段、核發限制性執照、放寬金融業負責人等的資格條件、推出「金融科技能力認證機制」、推動金融FIDO、舉辦首屆台北金融科技獎、建立「園區場域實證機制」、持續舉辦以大眾為主的金融科技展或以專業人士為主的金融科技論壇，以及舉辦「第一屆監理科技黑客松」等。

由於「金融科技發展路徑圖1.0」為3年期計畫，將於今年8月屆滿，為能維持創新動能並且在現有成果上繼續精進、深化，金管會在去年6月間請金融科技共創平台（監理科技組及廣宣交流組）委外進行「金融科技發展現況及未來展望之調查」研究案，除了廣泛蒐集生態系中各利害關係人對發展金融科技的建言外，同時參考國際作法，對下階段推出金融科技的作法提供具體建議。

金管會在盤點近年推動的金融科技發展政策、執行成果、可以精進的議題及學界、產業界意見後，依目前發展現況及監理政策目標，研訂「金融科技發展路徑圖2.0」，做為未來3年推動金融科技發展的新藍圖，並透過4大推動面向、15項推動措施，共65項具體推動事項，以3年期分階段推動。

金管會除優化金融科技法制與政策，包含研議「金融科技發展與創新實驗條例」修法可行性；建立「金融科技法規調適平台」，深化資料共享；訂定金融業運用AI 指引，還有深化輔導資源及人才培育，措施包含多元化金融科技創新資金，推動創新園區進階方案；儲備金融科技人才；強化國際交流與海外業務推展。

另外，就是推廣金融科技技術與應用，措施包含推出金融FIDO V2計畫，繼續推動開放金融及綠色(永續)金融科技，法人金融數位化，還有提升金融包容性及數位金融普及，措施包含導入第2階段監理科技，推動「數位金融無障礙推展計畫」等。

金管會指出，「金融科技發展路徑圖2.0」是從過去3年推動過程中汲取經驗，在既有基礎上更加精進及深化，同時投入更多資源，來協助金融科技發展，而在65項具體推動事項中，有26項屬創新推動事項，例如將於今年啟動「金融科技法規調適平台」及推動法人金融電子簽章；明年開放法人股東3人以上的法人線上開戶；2025年推動建置跨體系的「金融FIDO驗證轉接中心」及在2026年擴充創新園區場域及功能等。

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