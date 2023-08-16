只有3天！全家特大拿鐵、冰淇淋甜筒「買1送1」 7-11咖啡買2送2
全家本週咖啡優惠出爐！自8月18日至8月20日前，有特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1，特大杯拿鐵原價70元再搭配自帶杯扣5元優惠，相當於30元開喝，消暑提神必來一杯；除了現煮飲品優惠外，隨買跨店取還有春茶、礦泉水、杜老爺特級冰淇淋甜筒全都有買1送1優惠。若是等不及週五（18日）也沒問題，7-11今起至21日前，購買精品小農水果冰磚系列買2送2，檸靜時光、橙香陽光2種選擇任搭任選（原價120元／杯，每日限5000組），同樣換算下來是半價優惠，還可以寄杯慢慢換。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本週康康五優惠即將開跑，自8月18日至8月20日前，現煮系列飲品有特大杯拿鐵（原價70元，冷熱不限）、冰鮮橙氣泡青茶（原價80元），都有買1送1限定優惠；隨買跨店取則有全家自有品牌不知春茶（原價30元）、怡漾鹼性離子水（原價29元）、杜老爺特級冰淇淋甜筒（原價45元）買1送1優惠。
等不及週五享咖啡優惠？7-11行動隨時取即起至21日前，購買精品小農水果冰磚系列買2送2，檸靜時光、橙香陽光2種選擇任搭任選（原價120元／杯，每日限5000組）。還有蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任8杯440元（原價80元／杯、特價55元約6.9折）、香鑽水果茶8杯400元（原價70元／杯、特價50元約7.1折）、優格好多青／珍珠椰果四季春任選8杯340元（原價60元／杯，特價43元約7.1折）。