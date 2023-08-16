AI還能撐盤？台股早盤跌150點 廣達、緯創漲多又拉回
美國零售銷售數據增幅遠超預期，令市場擔憂聯準會「鷹霾」不散，美股四大指數昨（15）日也全數收黑。台北股市今（16）日開盤後跟著跌，早盤一度跌150點，下殺來到16304點，跌幅0.8%。權值王台積電早盤跌4元，來到538元，跌幅0.5%。聯發科逆勢走高漲2%。而金融保險業受到中國碧桂園爆雷影響，今多檔跌1到2%。至於AI概念股多震盪與個別表現，緯創與廣達早盤漲1%後又收斂。生技類股相對抗跌，其中美時上修全年目標，今漲逾3%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數15日下跌361.24點，或1.02%，收34946.39點；那斯達克指數下跌157.28點，或1.14%，收13631.05點；標普500指數下跌51.86點，或1.16%，收4437.86點；費城半導體指數下跌61.49點，或1.70%，收3553.96點。
美股走跌，日韓股市今日也跌1%以上，台北股市早盤一度跌150點，下殺來到16304點，跌幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到538元，跌幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電跌2.6%以上。其他重要電子股，如聯發科今日股價強勁，漲2%以上、逆勢走揚。不過，南亞科、華碩、群創、友達、旺宏跌1%以上，日月光跌近2%。
AI概念股相對大盤表現強勢，但多個股表現，早盤建準、緯穎、欣興、勤誠漲1到3%。指標AI股廣達漲1%以上但隨後震盪，緯創也是同樣情況，漲1%之後又收斂，技嘉跌0.7%、智原漲0.6%。
今日生技類股相對強勢，欣大健康飆漲停，安克漲4%。美時第2季與上半年財報超乎預期，上修營收目標，今強勢漲3%以上。松瑞藥漲2%、保瑞藥業漲逾1%。
另外，碧桂園爆雷，台64檔投信基金曝險17億元，金融保險業相對弱勢走跌，台企銀、中信金、兆豐金、台中銀、台新金、開發金、玉山金、元大金、第一金跌1到2%。