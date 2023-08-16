國際峰會前軍事談判　印中發布聯合新聞稿

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聯合新聞稿表示，雙方遵循各自領導人提出的指引，以開放性和前瞻性方式交換了意見，同意透過軍事和外交管道保持對話與協商的勢頭儘快解決剩餘問題；在過渡時期，雙方同意維護邊境的和平與安寧。
2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙，同年6月在加萬谷（Galwan Valley）爆發流血鬥毆，緊張關係延續迄今。
雙方前幾輪的談判頗有進展，在部分衝突點脫離對峙並設立緩衝區，但後幾輪開始陷入僵局。據媒體報導，印方希望各自退兵到加萬谷衝突爆發之前的駐紮位置，但中方只願意維持新的現狀。
昨晚的聯合新聞稿，印方是由外交部發布，中方則是由國防部發布；第18輪軍長級會議是於4月23日舉行，雙方會後是各自發布新聞稿。
單從聯合新聞稿的大意來看，第19輪會議仍無重大突破，但這次以聯合方式發布新聞稿，且對會議氣氛的描述有微妙變化，顯示雙方有意對外營造特定的氛圍。
此前的第18輪軍長級會議，印方以「坦率」、「開誠布公」等詞語形容談判氣氛，意味著雙方談判時可能直來直往、各說各話；但這次則是使用了「正面」、「具建設性」等詞語。
本年度的金磚國家（BRICS）峰會以及20國集團（G20）峰會將先後於8月下旬及9月上旬在南非及印度登場，外界認為印中雙方都希望緩解邊界緊張，為雙方領導人的可能會面塑造良好氛圍。（編輯：馮昭）1120816