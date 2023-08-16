獨／2023鬼門開！全台最凶「民雄鬼屋」　6875萬求售！近30組搶看

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求售年餘近30組洽談 開價僅略低行情
謝瑞民指出，物件刊登年餘「很多人」洽詢看地，約有20到30組人，不乏建商、開發商、連鎖飯店、休閒業者，甚至有人想買來蓋廟。他說，民雄鬼屋周邊土地單價約8萬到10萬元，物件開價6.8萬元只略低一些，顯現該處未來的潛力。不過，謝瑞民也說，目前都還在洽談中，尚未定案，誠可議價。
嘉縣文化觀光局簡介，劉家古厝位在民雄鄉義檢山墳場附近，建於1929年，古厝是三層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，日治時期遭美軍掃射，二戰後供士兵居住，軍隊撤走沒水沒電，沒人居住，部隊居住期間，偶爾傳出槍聲，有人說是阿兵哥思鄉想不開尋短，鬼屋之說就此傳開。
古厝在劉家人遷出後，年久失修，廣大庭院荒煙蔓草，靈異傳說不斷，傳說女主人懷疑婢女與男主人私通，憤而逼婢女投井自殺，每到深夜，鬼屋傳出奇怪聲響，成為全台十大鬼屋之首，其餘為彰化二林洪若潭命案豪宅、台南杏林醫院、花蓮松園別館、基隆愛一路鬼屋、白沙灣陽光別墅、台中烏日鬼屋、東海古堡、高雄成功鬼屋、日月潭教師會館。
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