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獨／2023鬼門開！全台最凶「民雄鬼屋」　6875萬求售！近30組搶看

▲全台第一凶宅「民雄鬼屋」去年同名電影上映後，千坪農建地含建物開價6875萬元求售。房仲說刊登年餘有近30組搶看，不乏開發商、連鎖飯店業、休閒業者，還有人想買來蓋廟。（圖／翻攝臉書Marketplace_民雄劉家古厝建地）
▲全台第一凶宅「民雄鬼屋」去年同名電影上映後，千坪農建地含建物開價6875萬元求售。房仲說刊登年餘有近30組搶看，不乏開發商、連鎖飯店業、休閒業者，還有人想買來蓋廟。（圖／翻攝臉書Marketplace_民雄劉家古厝建地）

記者徐銘穗/綜合報導

2023鬼月至！8月16日深夜11時「鬼門開」、9月14日深夜11時「鬼門關」！台灣十大鬼屋之首的「民雄鬼屋」，也就是嘉義民雄的「劉家古厝」，據傳曾發生多起離奇死亡案件，去年同名電影《民雄鬼屋》上映後，房仲業者和多名地主溝通，整合千坪農建地含建物，開價每坪6.8萬元，占地1004坪、總價6875萬元求售。《NOWnews今日新聞》電訪銷售房仲，他透露刊登年餘「很多人」詢問，不乏開發商、建商、連鎖飯店、休閒業者，甚至有人想買來蓋廟，目前仍在洽談中，誠可議價。

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民雄鬼屋（劉氏古厝）2022年7月16日公告出售，總價6875萬，地坪約1000坪，單價每坪6.8萬元。住商檜意村加盟店經理謝瑞民接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，該物件單價低、面積大、好開發，可規劃販售文創商品、創意料理，也可作為種電、倉庫等用途。

▲民雄鬼屋建於1929年，古厝是三層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，但因年久失修，建物已被樹從包圍。（圖／翻攝臉書Marketplace_民雄劉家古厝建地）
▲民雄鬼屋建於1929年，古厝是三層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，但因年久失修，建物已被樹叢包圍。（圖／翻攝臉書Marketplace_民雄劉家古厝建地）
求售年餘近30組洽談　開價僅略低行情

謝瑞民指出，物件刊登年餘「很多人」洽詢看地，約有20到30組人，不乏建商、開發商、連鎖飯店、休閒業者，甚至有人想買來蓋廟。他說，民雄鬼屋周邊土地單價約8萬到10萬元，物件開價6.8萬元只略低一些，顯現該處未來的潛力。不過，謝瑞民也說，目前都還在洽談中，尚未定案，誠可議價。

嘉縣文化觀光局簡介，劉家古厝位在民雄鄉義檢山墳場附近，建於1929年，古厝是三層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，日治時期遭美軍掃射，二戰後供士兵居住，軍隊撤走沒水沒電，沒人居住，部隊居住期間，偶爾傳出槍聲，有人說是阿兵哥思鄉想不開尋短，鬼屋之說就此傳開。

古厝在劉家人遷出後，年久失修，廣大庭院荒煙蔓草，靈異傳說不斷，傳說女主人懷疑婢女與男主人私通，憤而逼婢女投井自殺，每到深夜，鬼屋傳出奇怪聲響，成為全台十大鬼屋之首，其餘為彰化二林洪若潭命案豪宅、台南杏林醫院、花蓮松園別館、基隆愛一路鬼屋、白沙灣陽光別墅、台中烏日鬼屋、東海古堡、高雄成功鬼屋、日月潭教師會館。

▲民雄鬼屋占地千坪。（圖／翻攝臉書Marketplace_民雄劉家古厝建地）
▲民雄鬼屋占地千坪。（圖／翻攝臉書Marketplace_民雄劉家古厝建地）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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