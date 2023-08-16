迎七夕情人節！7-11哈根達斯「買10送10」 全家霜淇淋只要9元
2023年七夕情人節在國曆8月22日到來，7-11自18日至22日推出哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選買10送10，且19日至22日使用指定電子支付，滿222可再折22元（可累贈），以單杯115元的口味來計算，買10杯除了送10杯外，還加碼再折110元。同時，全家也有哈根達斯買10送10優惠，且全家門市取網購包裹送9元霜淇淋優惠券自19日重新回歸，把握機會用銅板價爽吃消暑冰品。
記者鍾怡婷/綜合報導
迎接七夕情人節，7-11自8月18日起至8月22日止，推出限時5天的「哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買10送10」。 8月19日至8月22日更搭配全店「七夕浪漫傳情三支付滿額立折」優惠，活動期間使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，滿222元立折22元（可累贈）。
同時，全家8月18日起至22日，凡購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品），可享買10送10優。滿20杯（買10送10）即加贈哈根達斯外帶冰淇淋單球券乙張；滿40杯（買20送20）則可獲贈哈根達斯摺疊野餐籃乙個（贈品皆採預購到店）。
活動期間購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列還可享有「飲料冰品啤酒積分趣」活動資格，消費1元可獲得1積分，累積滿1000積分，就能換100元「全家」購物金，使用全盈+PAY支付還能再加碼多換購物金。
而全家霜淇淋9元活動也來了！8月19日至23日限定，網購包裹到全家門市取貨，結帳時印出小白單，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單，活動僅限網購包裹取貨，預購、隨買跨店取、行動宅配購、全+1、Fami煮煮、週期購、宅家取不適用。