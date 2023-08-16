中華職棒／藍寅倫回樂天桃猿開球哭了！王溢正：藍欸真的害死我
中華職棒大聯盟（CPBL）昨（15）日的中信兄弟與樂天桃猿之戰，賽前樂天桃猿邀請在樂天奮鬥許久的前隊友藍寅倫、王溢正與翁瑋均回到桃園球場和10號球迷道別，其中藍寅倫一度哽咽到說不出話，也讓一旁緊接致詞的王溢正也受到影響，說出：「藍欸真的害死我，他突然太感性害我有點受不了」。
實習記者徐增峰/綜合報導
藍寅倫在致詞時和球迷們說：「自己真的很不捨大家，也對不起喜歡我的球迷，這幾年沒有把自己身體照顧好，沒辦法進場讓你們為我加油。」最後因情緒湧上，說出「我們高雄見」後就結束致詞，也讓一旁的王溢正和翁瑋均情緒也受到感染。
開球儀式時由翁瑋均首先開球，並讓藍寅倫擔任打者，接球捕手則是和翁瑋均感情深厚的隊友朱育賢，現場響起藍寅倫的應援曲，也讓藍寅倫眼眶再次泛紅。接下來開球的王溢正，作為幫他接補的捕手是多年的搭檔「小胖」林泓育，不過王溢正卻投出了一顆暴投，不只逗笑自己也讓樂天桃猿的總教練曾豪駒露出笑容。
三名球員在昨日已向新球隊台鋼雄鷹報到，總教練洪一中也勉勵他們幾句，翁瑋均說：「洪總希望我能找回以前的身手幫助球隊」，而王溢正則說：「洪總說我能丟就丟，不能丟就把小孩子看好就好了」．