三星新摺疊機Flip 5 8/18開賣　前後代＋OPPO「三機PK」

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預購三星商城第一小時整體Z系列預購量為前代同期的1.7倍，其中，Z Flip5更達前代同期的2倍以上。今年Z系列整體銷售目標為前代的1.2倍以上。兩款摺疊機之使用者年齡，Fold系列以多工、生產力為主打，多為25~39歲；Flip系列則相對年輕，約介於19~30歲間。
透過影片來比較一下三星最新機種Galaxy Z Flip 5，和上一代比一比差別在哪裡，同樣也把美美的OPPO 摺疊機一起來PK一番。
📍大小比一比：比較三星前後兩代都是187克，大小差異不大，拿在手上的感覺也沒有太大差別，OPPO則是三款最大的一台，相較之下拿在手上也比較有明顯的差異。
📍轉軸比一比：Flip 5採用全新設計的鉸鍊讓手機可以在摺疊後，全貼合沒有縫隙。
📍摺痕比一比：三款其實肉眼來看都還是有摺痕，差別不大，如果是完美高標，想要完全攤平沒有摺痕的用戶，可能還需要一點時間等等下一代吧！
📍外螢幕比一比： 三星Flip 5 直接給好給滿來到3.4 吋，相較於前一代的1.9 吋明顯的高上許多，OPPO則為3.26吋的設計。
📍規格、價格比一比：越新的機種自然配置的規格越好！用相同的8+256GB版本比較三款目前網購通路的售價，三星Galaxy Z Flip 5，8月18日才開賣價格沒得談，都還在原廠建議售價3萬2888元。上一代Flip 4 從3萬2888元，降1萬，售價22988元，性價比高，已經開賣半年的OPPO Find N2 Flip價格還頗硬，目前還要2.7萬元才能買到。如果你問我要買一台？科技產品買新不買舊。