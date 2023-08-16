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農曆七月照買房！「這1年」221萬人次鬼月上網找房　較前期增8%

▲農曆七月是傳統房市的淡季，長輩都說鬼月不宜買房，但房屋搜尋平台業者觀察，發現2021年鬼月平台訪客數221萬人次，較前期增長了8%。（圖／樂屋網提供）
▲農曆七月是傳統房市的淡季，長輩都說鬼月不宜買房，但房屋搜尋平台業者觀察，發現2021年鬼月平台訪客數221萬人次，較前期增長了8%。（圖／樂屋網提供）

記者徐銘穗/綜合報導

 農曆七月是否等同於房市的淡季？答案可能出乎意料。房屋搜尋平台「樂屋網」觀察民俗月期間的網站表現，發現買氣呈M型化，2021年市場繁榮時，民俗月訪客不減反增，然而在2022年市場衰退時，民俗月受到的打擊也更大，訪客大減10%。樂屋網認為，民俗月的影響已逐漸式微，影響房市最重要的關鍵仍是整體市場環境的變化。

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時序進入農曆七月，也就是俗稱的「鬼月」，同時也是傳統上認知的房市淡季。樂屋網統計近3年民俗月前30天，對比民俗月期間的站上訪客數量，在2020年時，民俗月訪客數維持穩定，到了2021年，民俗月的訪客數反而成長了8%，然而到了2022年，民俗月的訪客數則是大減10％，顯現出近3年民俗月，訪客數趨勢變化卻截然不同的狀況。

▲樂屋網統計近3年鬼月前後平台訪客數增減情形。（圖／樂屋網提供）
▲樂屋網統計近3年鬼月前後平台訪客數增減情形。（圖／樂屋網提供）
樂屋網調研中心經理洪安怡指出，2021年民俗月期間，疫情得到緩解，全國疫情警戒從三級降級為二級，再加上疫苗持續到貨，促使房市持續強勁，即便在民俗月期間，上網找屋的買方不減反增，相比之下，2022年受國際局勢、通膨等外部因素，加上國內升息與房市調控政策的實施，市場開始走弱，在民俗月期間，買方更加謹慎，訪客數也大減10％。

洪安怡進一步指出，與線下實體找屋的買方相比，房屋搜尋平台的使用者年齡較輕，對民俗月的接受度也更高，相較於總體房市的影響，民俗月的影響可能僅佔1至2個百分點，可以說是相對輕微；不過民俗月可能加劇買方的Ｍ型化行為，市場繁榮時，更多買方願意上網找屋，甚至嘗試這段期間議價，但市場低迷時，民俗月也會讓買方行為更保守。

她也提醒，民俗月期間找房子，可以選在白天期間外出看屋，如果確實找到喜歡的房屋，可以選擇吉日先進行簽約，畢竟，從簽約到點交，完成過戶，約莫也需要1個月的時間，估計到真正喬遷入厝，大概也差不多脫離民俗月了。雖說寧可信其有，但也要避免過猶不及，凡事保持謹慎，鬼月期間也有機會找到心中理想的房屋。

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