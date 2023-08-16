習近平迄今僅出訪2天　中國特色大國外交創新低

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2022年9月中國中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞記者會，介紹習近平上任後的外交工作，指10年來，習近平42次出訪，足跡遍及五大洲69個國家，曾經一個月4度踏出國門，一週主持70場雙多邊活動。
即使疫情發生後，習近平也積極開展「雲外交」，與外國領導人和國際組織負責人通話181次，以視訊方式出席重大外事活動78起。
2022年12月，中國外長王毅談2023年中國特色大國外交6大任務時還強調，2023年元首外交將掀起新高潮，但並未出現。
美國之音今天報導，習近平今年可能創下自他提出「中國特色大國外交」以來出訪國家最少、出訪時間最短的紀錄。
截至8月15日，今年習近平僅在3月出訪俄羅斯一次，全年只在國外度過2天時間。外媒統計，至2019年間，習平均每年出訪14次，數量超過時任的美國總統。
現在，習近平讓外國政要到北京去見他。今年以來，他會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）等36個國家的政要。但這比起他疫情前的同期平均每年48個還是少了很多。
中國今年外交議題多波折，2月間諜氣球入侵美國，布林肯暫停訪中，美中關係螺旋式下降；之後雖經拜登政府努力，布林肯和財長葉倫（Janet Yellen）先後前往北京，雙邊關係有所緩和，但美國和盟國聯手在高科技領域對中國的限制，使北京處於極為孤立的狀態。
與此同時，中國經濟增長不斷下滑，房地產業和地方政府債務爆雷事件頻傳，導致人員傷亡的火災、水災接連發生，政府則加大力度嚴控社會，民間對習近平的不滿日益高漲；更別提中共高層的混亂：習近平親手提拔的國務委員兼外長秦剛被失蹤和免職、火箭軍領導層發生突變等。
美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）印太研究資深研究員索博利克（Michael Sobolik）說，對習近平而言，不幸的現實是，中國經濟目前表現不佳，一帶一路倡議比幾年前更弱，而中國自身的侵略行為，使得習近平所謂建立人類命運共同體變得更加困難。
他說，在外交政策方面，中國共產黨是自己最大的敵人，習近平現在不是處於這10年裡的高點，而是低點。
不過，未來4個月，至少有3項習近平渴望的重大國際外交活動等著他，8月金磚5國（BRICS）領袖峰會、9月20國集團峰會、及11月亞太經濟合作組織（APEC）峰會。
其中南非總統辦公室8月7日表示，習近平8月22日將赴南非進行國是訪問，並出席由南非主辦的金磚5國峰會。
另11月在舊金山舉行APEC峰會，因白宮已禁止曾參與鎮壓2019年「反送中」運動的香港特首李家超與會，在此情況下習近平是否前往，以及是否與美國總統拜登（Joe Biden）會面將是國際關注的焦點。
索博利克認為，為了讓習近平順利前來與會，拜登可能取消對李家超的禁令。
但亞洲協會美中關係中心主任夏偉則認為，真正的問題不是拜登和習近平見面，而是中國是否願意玩一場真正的外交遊戲，透過妥協來獲得更大的利益，「我不太確定有看到這種跡象」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120816