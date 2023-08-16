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習近平迄今僅出訪2天　中國特色大國外交創新低

▲中國領導人習近平過去10年積極出訪，但今年僅在3月出訪俄羅斯一次，迄今只在國外度過2天時間。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國領導人習近平過去10年積極出訪，但今年僅在3月出訪俄羅斯一次，迄今只在國外度過2天時間。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北16日電）中國領導人習近平過去10年積極出訪，但今年僅在3月出訪俄羅斯一次，迄今只在國外度過2天時間，雖然年底前有3項國際峰會等待他參加，但仍恐創下「中國特色大國外交」以來的新低潮。

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2014年11月，習近平在中央外事工作會議上明確提出了推進中國特色大國外交的戰略思想。他指出，中國必須有自己特色的大國外交。

2022年9月中國中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞記者會，介紹習近平上任後的外交工作，指10年來，習近平42次出訪，足跡遍及五大洲69個國家，曾經一個月4度踏出國門，一週主持70場雙多邊活動。

即使疫情發生後，習近平也積極開展「雲外交」，與外國領導人和國際組織負責人通話181次，以視訊方式出席重大外事活動78起。

2022年12月，中國外長王毅談2023年中國特色大國外交6大任務時還強調，2023年元首外交將掀起新高潮，但並未出現。

美國之音今天報導，習近平今年可能創下自他提出「中國特色大國外交」以來出訪國家最少、出訪時間最短的紀錄。

截至8月15日，今年習近平僅在3月出訪俄羅斯一次，全年只在國外度過2天時間。外媒統計，至2019年間，習平均每年出訪14次，數量超過時任的美國總統。

現在，習近平讓外國政要到北京去見他。今年以來，他會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）等36個國家的政要。但這比起他疫情前的同期平均每年48個還是少了很多。

中國今年外交議題多波折，2月間諜氣球入侵美國，布林肯暫停訪中，美中關係螺旋式下降；之後雖經拜登政府努力，布林肯和財長葉倫（Janet Yellen）先後前往北京，雙邊關係有所緩和，但美國和盟國聯手在高科技領域對中國的限制，使北京處於極為孤立的狀態。

與此同時，中國經濟增長不斷下滑，房地產業和地方政府債務爆雷事件頻傳，導致人員傷亡的火災、水災接連發生，政府則加大力度嚴控社會，民間對習近平的不滿日益高漲；更別提中共高層的混亂：習近平親手提拔的國務委員兼外長秦剛被失蹤和免職、火箭軍領導層發生突變等。

美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）印太研究資深研究員索博利克（Michael Sobolik）說，對習近平而言，不幸的現實是，中國經濟目前表現不佳，一帶一路倡議比幾年前更弱，而中國自身的侵略行為，使得習近平所謂建立人類命運共同體變得更加困難。

他說，在外交政策方面，中國共產黨是自己最大的敵人，習近平現在不是處於這10年裡的高點，而是低點。

不過，未來4個月，至少有3項習近平渴望的重大國際外交活動等著他，8月金磚5國（BRICS）領袖峰會、9月20國集團峰會、及11月亞太經濟合作組織（APEC）峰會。

其中南非總統辦公室8月7日表示，習近平8月22日將赴南非進行國是訪問，並出席由南非主辦的金磚5國峰會。

另11月在舊金山舉行APEC峰會，因白宮已禁止曾參與鎮壓2019年「反送中」運動的香港特首李家超與會，在此情況下習近平是否前往，以及是否與美國總統拜登（Joe Biden）會面將是國際關注的焦點。

索博利克認為，為了讓習近平順利前來與會，拜登可能取消對李家超的禁令。

但亞洲協會美中關係中心主任夏偉則認為，真正的問題不是拜登和習近平見面，而是中國是否願意玩一場真正的外交遊戲，透過妥協來獲得更大的利益，「我不太確定有看到這種跡象」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120816

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