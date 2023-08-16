金溥聰快閃！侯友宜競辦公布主視覺　竟把「這數字」當競選Logo

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李利貞表示，2024年是美中在東亞地區角力白熱化以後，也是疫情之後的第一次總統大選，想要選出怎樣的領導人，在艱困的局勢下領導國家，2024就是非常關鍵的一年。
發言人王敏旭說，2024年也是總結民進黨8年執政的重要時刻，這些年民進黨在完全執政的優勢底下，用什麼態度對待人民？台灣現在被世界稱為最危險的地方，民進黨留下這樣的局面，我們必須要警惕。
王敏旭指出，2024這個數字是屬於全體人民，可以在2024的Logo底下寫上自己的心願，我們的心願就是，2024台灣再出發、2024支持侯友宜；2024將會是政黨輪替、安居樂業、風調雨順的一年。
競選辦公室也推出國旗版、立體漸層的時尚版、英文版的「2024」Logo，都可結合不同的Slogan，後續也會以Logo、Slogan推出第一波的T-shirt、帽子、手機桌布、背心等競選小物。
除了競選Logo、Slogan與競選小物外，競選辦公室也公布募款帳號（戶名：113年總統副總統擬參選人侯友宜政治獻金專戶 銀行：華南商業銀行 分行：板橋文化分行 帳號：139-10-0988888），期待更多人一起「參加2024」，競辦會讓每一份參與、捐款公開透明，只要參與2024，2024就能政黨輪替。