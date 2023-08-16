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金溥聰快閃！侯友宜競辦公布主視覺　竟把「這數字」當競選Logo

▲侯友宜辦公室今日公布競選主視覺及Logo。（圖／記者余祥攝，2023.08.16）
▲侯友宜辦公室今日公布競選主視覺及Logo。（圖／記者余祥攝，2023.08.16）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜的競選辦公室今（16）日公布競選主視覺，以「2024」作為競選Logo，記者會由執行長金溥聰開場，他表示，此次選戰視覺是文宣部門的共識，要推出以往不同的LOGO，訴求遠離戰爭、經濟繁榮再出發與2024年台海和平是關鍵。但金致詞完後隨即離場，未再現身，競選視覺則由競辦發言人等揭幕。

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競選辦公室發言人李利貞指出，「2024」Logo以深藍色、粗黑字體呈現厚重、穩重感，代表侯友宜的政策最可靠，能夠讓民眾安居樂業，也代表國民黨絕對能夠帶領大家走出兵凶戰危的烏雲，永續兩岸的和平穩定。

▲侯友宜辦公室今日公布主視覺，以2024作為競選Logo。（圖／侯辦提供）
▲侯友宜辦公室今日公布主視覺，以2024作為競選Logo。（圖／侯辦提供）
李利貞表示，2024年是美中在東亞地區角力白熱化以後，也是疫情之後的第一次總統大選，想要選出怎樣的領導人，在艱困的局勢下領導國家，2024就是非常關鍵的一年。

發言人王敏旭說，2024年也是總結民進黨8年執政的重要時刻，這些年民進黨在完全執政的優勢底下，用什麼態度對待人民？台灣現在被世界稱為最危險的地方，民進黨留下這樣的局面，我們必須要警惕。

王敏旭指出，2024這個數字是屬於全體人民，可以在2024的Logo底下寫上自己的心願，我們的心願就是，2024台灣再出發、2024支持侯友宜；2024將會是政黨輪替、安居樂業、風調雨順的一年。

競選辦公室也推出國旗版、立體漸層的時尚版、英文版的「2024」Logo，都可結合不同的Slogan，後續也會以Logo、Slogan推出第一波的T-shirt、帽子、手機桌布、背心等競選小物。

除了競選Logo、Slogan與競選小物外，競選辦公室也公布募款帳號（戶名：113年總統副總統擬參選人侯友宜政治獻金專戶 銀行：華南商業銀行 分行：板橋文化分行 帳號：139-10-0988888），期待更多人一起「參加2024」，競辦會讓每一份參與、捐款公開透明，只要參與2024，2024就能政黨輪替。

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