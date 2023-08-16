諷羅智強、王鴻薇慷選民之慨　鄭孟洳：不用為了袒護高虹安鬼遮眼

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王鴻薇的枕邊人短短40天內領走8萬元獎金，更扯的是，去年有意參選桃園市長的羅智強，5月18日國民黨宣布徵召張善政，已知提名無望，5月26日宣布因員工染疫需進行7天自主管理，停止選區行腳活動，6月6日傍晚宣布成全張善政，退出選戰，檢視羅智強的政治獻金，卻還有共7筆採購APPLE電子產品的費用，總計14萬7470元，光是6月29日（關帳為30日），單日2筆就超過10萬元，且都是在台北101分店入手的。另外，羅也在羅斯福路的晨光電器行買下7萬多元的商品。
鄭孟洳認為，打過選戰的人都知道，要好好善用支持者捐贈的每一筆錢，因為大家辛辛苦苦賺錢，他們自己可能都捨不得買下蘋果最新款的新手機，早就棄選的羅智強，卻把募來的上千萬元花光光，不僅買高價電子商品，還跑來高雄住萬豪酒店、遠赴旗津吃海產。
至於高虹安涉及弊案，鄭孟洳說，她自己也當過幾年的國會助理，從來不知道醫藥費屬於公務支出，竟能拿去報公帳（除非是因公受傷或職災等理賠）此外，除了近年因各界呼籲正視月經貧窮的問題，主張以公帑補助或購買衛生棉給需要者，過往不曾聽聞勞工得捐獻加班費給雇主買生理、美妝用品，只能感嘆，羅智強等人真是走在時代的前端，都已經是2023年，要參選立委的人竟有此遠古時代奴隸上繳勞力所得的異端之說，高虹安有這樣一群的豬隊友，只能自求多福。