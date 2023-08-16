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諷羅智強、王鴻薇慷選民之慨　鄭孟洳：不用為了袒護高虹安鬼遮眼

▲民眾黨高虹安詐領助理費案遭北檢起訴後，藍白陣營不少友高政客紛紛跳出來為高護航，民進黨高雄市議員鄭孟洳直言這個案子的公與私並沒有那麼難分，「不用為了袒護高虹安鬼遮眼好嗎？」（圖／資料畫面）
▲民眾黨高虹安詐領助理費案遭北檢起訴後，藍白陣營不少友高政客紛紛跳出來為高護航，民進黨高雄市議員鄭孟洳直言這個案子的公與私並沒有那麼難分，「不用為了袒護高虹安鬼遮眼好嗎？」（圖／資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳指出，昨（16）日民眾黨高虹安詐領助理費案遭北檢起訴後，藍白陣營不少友高政客紛紛跳出來為高護航，有人嫌貪46萬的金額過小；有的說這些員工是自願上貢的，所以與高無關；鄭孟洳並舉政治獻金購買apple高價電子商品的羅智強及王鴻薇給老公數萬元獎金為例，直言這個案子的公與私並沒有那麼難分，「不用為了袒護高虹安鬼遮眼好嗎？」

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鄭孟洳說，翻開幾位藍營民代的政治獻金帳目，離譜的狀況不亞於高虹安的貪，例如她之前便曾揭露，帶職參選、邊領北市議員薪水的王鴻薇，從立委補選的政治獻金裡面拿了五萬塊給老公。今日再細查，又發現去年底議員選戰的政治獻金，王鴻薇也給了老公3萬元。

▲民進黨高雄市議員鄭孟洳PO出立委王鴻薇用政治獻金給老公數萬元的截圖。（圖／翻攝自鄭孟洳臉書）
▲民進黨高雄市議員鄭孟洳PO出立委王鴻薇用政治獻金給老公數萬元的截圖。（圖／翻攝自鄭孟洳臉書）
王鴻薇的枕邊人短短40天內領走8萬元獎金，更扯的是，去年有意參選桃園市長的羅智強，5月18日國民黨宣布徵召張善政，已知提名無望，5月26日宣布因員工染疫需進行7天自主管理，停止選區行腳活動，6月6日傍晚宣布成全張善政，退出選戰，檢視羅智強的政治獻金，卻還有共7筆採購APPLE電子產品的費用，總計14萬7470元，光是6月29日（關帳為30日），單日2筆就超過10萬元，且都是在台北101分店入手的。另外，羅也在羅斯福路的晨光電器行買下7萬多元的商品。

▲民進黨高雄市議員鄭孟洳PO出羅智強用政治獻金購買apple高價電子商品的截圖。（圖／翻攝自鄭孟洳臉書）
▲民進黨高雄市議員鄭孟洳PO出羅智強用政治獻金購買apple高價電子商品的截圖。（圖／翻攝自鄭孟洳臉書）
鄭孟洳認為，打過選戰的人都知道，要好好善用支持者捐贈的每一筆錢，因為大家辛辛苦苦賺錢，他們自己可能都捨不得買下蘋果最新款的新手機，早就棄選的羅智強，卻把募來的上千萬元花光光，不僅買高價電子商品，還跑來高雄住萬豪酒店、遠赴旗津吃海產。

至於高虹安涉及弊案，鄭孟洳說，她自己也當過幾年的國會助理，從來不知道醫藥費屬於公務支出，竟能拿去報公帳（除非是因公受傷或職災等理賠）此外，除了近年因各界呼籲正視月經貧窮的問題，主張以公帑補助或購買衛生棉給需要者，過往不曾聽聞勞工得捐獻加班費給雇主買生理、美妝用品，只能感嘆，羅智強等人真是走在時代的前端，都已經是2023年，要參選立委的人竟有此遠古時代奴隸上繳勞力所得的異端之說，高虹安有這樣一群的豬隊友，只能自求多福。

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