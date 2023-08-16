鮪魚徐瑋吟又有新歡！兩人現身東區「狂吃美食」 甩29歲憂慮心情
女星「鮪魚」徐瑋吟過去以「國光女神」出道亮相，在旅遊節目《愛玩客》中表現亮眼。沒想到繼分手羊肉爐老闆楊先生之後，徐瑋吟再度傳出戀情，有趣的是，新歡也是一名吃貨，兩人在東區狂吃美食，一個晚上跑了好幾間餐廳，甜蜜又幸福的氛圍，似乎讓徐瑋吟甩開29歲的憂慮心情。
記者詹鎰睿/綜合報導
據《鏡週刊》報導，6月中旬鮪魚就被拍到與一名棒球帽男子牽手，現身東區市民大道，結果兩人先後吃了燒肉、肉圓等美食，最後還跑到平價鐵板燒吃宵夜，宛如一對吃貨情侶的約會日常，過程中鮪魚與棒球男高調放閃，完全不怕被民眾認出，互動十分親密，感情超級穩定。
事實上，徐瑋吟14日迎來29歲生日，逢九的她之前還在為此憂慮，越來越沒有安全感，「總覺得世界是不是要拋棄我了，才明白小時候姊姊們說的逢九恐懼」，不過，個性堅強徐瑋吟，歷經上半年的低潮後，才徹底明白，「人總需要去谷底晃晃，沒有谷底哪來的動力再往上爬。」
目前人在泰國清邁旅遊慶生的徐瑋吟，雖然已經離開節目《愛玩客》主持群，但她仍秉持著節目精神，不忘與大家分享行程，直呼：「九年愛玩客精神，依然離不開探險，喜歡尋找新事物，探索世界。」