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民進黨揭柯文哲外交失言錄　批侯友宜「零外交能力」

▲民進黨今舉行「柯文哲外交失言錄；侯友宜外交找沒路」記者會。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今舉行「柯文哲外交失言錄；侯友宜外交找沒路」記者會。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨今（16）日舉行記者會，批評民眾黨總統參選人柯文哲外交失言、失格「罄竹難書」，國民黨總統參選人侯友宜則是「零外交能力」，對比民進黨總統參選人賴清德，在「準備選舉」及「準備執政」兩者之間展現最大的差異。

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民進黨發言人張志豪、賴清德競辦發言人暨黨國際部主任趙怡翔及台北市立委參選人謝佩芬召開「柯文哲外交失言錄；侯友宜外交找沒路」記者會。張志豪表示，賴清德此行以總統特使身分出訪代表台灣，遺憾藍白兩黨不斷栽贓抹黑，在接機規格上做文章，但國際外交的能力非一蹴可及，也不是宣布參選總統那天就立刻具備能力，呼籲有心人士切勿和中共同路見縫插針，傷害國家利益。

張志豪指出，侯友宜曾宣示要將新北市建設成一個國際化城市，但數字顯示侯友宜主政下的新北市國際交流成績持續墊底，尤其「市級對市級」的姊妹市數量只有10個，還是六都最低，市府面對議員質疑，還以「姐妹市加上友好城市數量」魚目混珠，實際上，新北市目前51個姊妹市加友好城市，「區級」姊妹城市39個，都不是侯友宜任內的成績，可見侯市長的外交成績就是零分。 

張志豪提到，侯友宜的外交政策主張和策略也是一蹋糊塗，今年6月28日，侯友宜會見10多個國家的歐洲駐台使節，隨即有媒體報導「涉外人士透露，這場活動被駐台使節批內容無聊又沒有做好準備」，侯友宜跟10幾個歐洲國家的駐台代表閉門會議，過程及結果都非常不好，「差評」被按到爆，駐台代表批評侯友宜談話內容「無聊」（boring），而且根本沒有準備好；此外，國民黨為了幫侯友宜的外交補學分，4月出訪新加坡，8月訪日，但侯友宜仍然沒有亮眼的外交表現。 

謝佩芬表示，柯市長至今的外交失言失格可說是罄竹難書，從政9年期間，包括2015年1月英國交通部次長克拉瑪爵士（Baroness Kramer）訪台拜訪柯文哲時，致贈一個木頭盒子裝置的英國上議院懷錶，這份禮物僅由議員身份才可取得，是台灣與英國國會的友好象徵，豈料，柯文哲會後笑稱，不知道送這個幹什麼，「拿去破銅爛鐵是可以賣一些錢」。

謝佩芬續指，2017年3月柯文哲又說「香港很無聊，就一個小島，有什麼好看的」；2019年2月表示，「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人」；2020年11月在市議會答詢時稱當時美國總統川普是瘋狗；今年6月接受日媒專訪稱台灣漁民不會想要釣魚台，只想可以去那捕魚；隨後又在訪日期間將麻生太郎誤認為安倍派，凸顯柯文哲外交能力不足，且沒有外交團隊協助，這樣的外交的能力令人搖頭。

趙怡翔稱，此次賴清德出訪巴拉圭，除了努力透過雙方的交流鞏固邦交，也顯示國際社會認同這樣的穩健外交路線，遺憾看到的是，國民黨提到《彭博新聞》對於「台灣名為中華民國」的相關說詞，指控是「台獨」的「借殼上市」，甚至有國民黨民代質疑不應該使用「中華民國台灣」。他說，希望選民能夠看見是哪一位候選人最能領導台灣的國際合作，誰最能開拓台灣的國際能見度，及哪一方陣營的訊息，最能使國際社會正視到保護台灣自由與民主的重要性。

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