民進黨揭柯文哲外交失言錄　批侯友宜「零外交能力」

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張志豪指出，侯友宜曾宣示要將新北市建設成一個國際化城市，但數字顯示侯友宜主政下的新北市國際交流成績持續墊底，尤其「市級對市級」的姊妹市數量只有10個，還是六都最低，市府面對議員質疑，還以「姐妹市加上友好城市數量」魚目混珠，實際上，新北市目前51個姊妹市加友好城市，「區級」姊妹城市39個，都不是侯友宜任內的成績，可見侯市長的外交成績就是零分。
張志豪提到，侯友宜的外交政策主張和策略也是一蹋糊塗，今年6月28日，侯友宜會見10多個國家的歐洲駐台使節，隨即有媒體報導「涉外人士透露，這場活動被駐台使節批內容無聊又沒有做好準備」，侯友宜跟10幾個歐洲國家的駐台代表閉門會議，過程及結果都非常不好，「差評」被按到爆，駐台代表批評侯友宜談話內容「無聊」（boring），而且根本沒有準備好；此外，國民黨為了幫侯友宜的外交補學分，4月出訪新加坡，8月訪日，但侯友宜仍然沒有亮眼的外交表現。
謝佩芬表示，柯市長至今的外交失言失格可說是罄竹難書，從政9年期間，包括2015年1月英國交通部次長克拉瑪爵士（Baroness Kramer）訪台拜訪柯文哲時，致贈一個木頭盒子裝置的英國上議院懷錶，這份禮物僅由議員身份才可取得，是台灣與英國國會的友好象徵，豈料，柯文哲會後笑稱，不知道送這個幹什麼，「拿去破銅爛鐵是可以賣一些錢」。
謝佩芬續指，2017年3月柯文哲又說「香港很無聊，就一個小島，有什麼好看的」；2019年2月表示，「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人」；2020年11月在市議會答詢時稱當時美國總統川普是瘋狗；今年6月接受日媒專訪稱台灣漁民不會想要釣魚台，只想可以去那捕魚；隨後又在訪日期間將麻生太郎誤認為安倍派，凸顯柯文哲外交能力不足，且沒有外交團隊協助，這樣的外交的能力令人搖頭。
趙怡翔稱，此次賴清德出訪巴拉圭，除了努力透過雙方的交流鞏固邦交，也顯示國際社會認同這樣的穩健外交路線，遺憾看到的是，國民黨提到《彭博新聞》對於「台灣名為中華民國」的相關說詞，指控是「台獨」的「借殼上市」，甚至有國民黨民代質疑不應該使用「中華民國台灣」。他說，希望選民能夠看見是哪一位候選人最能領導台灣的國際合作，誰最能開拓台灣的國際能見度，及哪一方陣營的訊息，最能使國際社會正視到保護台灣自由與民主的重要性。