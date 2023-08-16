名家論壇》吳崑玉／失根的白藍候選人們！無法洗清髒污與號召群眾

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你們的核心價值是什麼？價值底線在那裡？這案子還是國民黨議員暨新竹市長候選人林耕仁揭發的，結果國民黨頭頭們卻選擇相信高虹安的清白？所以，你們相信的到底是清廉公正？還是勝者為王？你們挺這種慣老闆，是在告訴年輕人，你們在公家帳上的錢不是你們的錢，那是我賞你們的錢？是在告訴後輩，用盡心機把公家的錢報出來，變成自己可用的錢，才叫聰明，才會成功，那是你們以後上位的成功典範？只要你成功了，有關係就沒關係，沒關係就有關係，只要你佔住了一個高位，所有頭頭都會來挺你，即使違法亂紀，貪點小財也沒關係？犯了錯也不能認，抵死不認最後就有翻盤的機會？你們到底在向社會大眾和年輕人傳遞什麼樣的價值觀？
高的案子走到現在，至少突顯了幾個方面的問題：
首先，所有進入公務部門，包括立法院等民意機關的人，都會被告誡:不是「公款公用」就會沒事，而是要「公款法用」。所以立院老助理們去年一看到這案子，就直呼一定會出事。就像蔣經國那個段子講的，買醬油的錢不能拿去買鹽買醋，何況拿去買雙眼皮貼？虛報薪資，浮報帳目，此行為便已違法。這個律令是否還是對待公家帳目的準繩？請問郭董，鴻海內部允許這種浮報薪資和加班費的行為嗎？請問侯爺、柯P、與朱主席，你們統治過的市政府內，這麼報帳不違法嗎？你們所屬的政黨內，各級單位都可以搞這種小金庫或公積金的嗎？這種把公家的錢，變成一小群人共有的錢，能叫作「清廉」嗎？你們到底是麼定義「清廉」這兩個字的？
其次，就社會觀感而言，大哥該有大哥的樣子，「財散人聚，財聚人散」，有錢時丟筆錢讓大夥兒好辦事，好生活，便是大哥的樣子。大家跟著你幹，起碼「你吃肉，我喝湯」，老闆賺了大錢，分點給下面人，也是應該的。大家幫你工作，頂成了首富，你卻不但壓低薪資，湯裡連點肉末都不給留，還要叫底下人冒著風險去偷夾公家的肉，放進自己碗裡，再夾出來給你用，這說得過去嗎？為什麼高的助理們紛紛轉作污點證人？苛政猛於虎，大家忍很久了，不是嗎？
再次，藍營這幾位頭頭，成天在打貧富差距，訴求年輕人生活困苦。高的案子一出來，大家全看懂了。年輕人困苦的根源，不就是你們這些吃乾抹淨的慣老闆們害的？你們不想方設法提高你家助理的收入也就算了，還要他們幫你遊走法律邊緣，幫老闆頂掉她本該自己花的錢？老闆的薪資收入是老闆的，公家律定該發給員工的錢也是老闆的，「捐」這個字雖然不違法，但用在這裡卻是句髒話。你們力挺這種「肥老闆，瘦員工」的行為，還好意思吵什麼貧富差距？多少貧富差距就是你們這些慣老闆製造的？縮短貧富差距最簡單的方法，就是老闆們的手頭鬆點，多發點薪水給員工，至少把法律上該給員工的錢，全都用在員工身上，這樣很困難嗎？
最後，最根本的問題，你們去聲援這樣一個證據確鑿的貪污嫌犯，聲稱這是「政治辦案」，就不算是「干預司法」嗎？你們的核心價值到底是什麼？道德底線是什麼？假如你們當選，以後你們所統治政府體系和公務員們，也可以把公款套現出來，捐成公積金，再拿去洗頭嗎？公家機關是可以這樣用錢的嗎？你們在挺一個什麼樣的示範？在宣揚一種什麼樣的價值？為了選舉，為了政治上的合縱連橫，真的可以把什麼價值原則，都當成個屁嗎？
哲學概論上有個段子是這麼說的:法律與道德的差別在那裡？法律上沒有規定你要去做，但社會大眾覺得你該去做的事，你去做了，便叫「有道德」。反之，法律上沒有規定你不能去做，但社會大眾覺得你不該去做的事，你不去做，也叫「符合道德」。所以，法律只是道德的底線，真正的「價值」表現在法律範圍之外，那是一種自我要求，自我節制，那才能得到眾人的讚賞。反之，遊走法律邊緣，鑽法律漏洞，違反眾人的期待與標準，那就只會得到眾人的唾棄。
高的案子已進入司法程序，那就靜待法院判決，旁人的聲援也無法撼動。但這些要選總統的人，為了選票考量冒然跳出來聲援高虹安，無異於把自己歸到與高同類。至少讓自己看起來是支持這種慣老闆，吞公款，捐薪資行為的，無意中展現了自己的價值底線，是多麼的低？在權力與選票前面，是多麼的不堪一擊？讓人看穿了你們，就是一群沒有核心價值，沒有道德底線，失根的政客而已。如此，既不能救危圖存，也不能感動群眾，還把自己的名聲與道德標準給賠了進去，這樣值得嗎？這事很值得精算師們好好計算一下。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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