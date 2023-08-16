七夕情人節限定！全聯愛心麻糬、玫瑰糕點免費送 每日限量100份
全聯七夕情人節推出麻糬祭，愛心麻糬、玫瑰白玉綠豆糕超吸睛，並且19日起至8月20日限定，到宜蘭傳藝中心向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，即可獲贈一盒「愛情麻糬」或「玫瑰白玉綠豆糕」（每場次前50名限定），每日兩場次共100份。同時，精品蛋糕品牌BAC，也在七夕推出專屬情人節的「玫瑰夕語」，玫瑰造型的蛋糕十分吸睛。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯七夕麻糬祭開跑，必買的有特別製成愛心狀的「愛情麻糬」（39元／盒），紅色麻糬皮為甜菜根色澤，有兩種口味，酸的是蔓越莓，甜的是巧克力；還有玫瑰白玉綠豆糕（39元／盒），白玉糰子加上老鷹紅豆內餡，玫瑰花朵造型超精緻。七夕限定新品還有鹽豆大福、麻糬四重心和風牡丹餅，加起來共五款限定商品。
為了歡慶七夕情人節，全聯攜手宜蘭傳藝中心，迎接超靈驗的宜蘭四結鄉月老到傳藝中心「駐點」，8月19日、8月20日，早上10點至12點以及下午2點至4點，每場次前50名民眾，向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，即可獲贈一盒「愛情麻糬」或「玫瑰白玉綠豆糕」（隨機贈送），四場次共計送出200份愛情甜點。
除了玫瑰造型的綠豆糕外，精品蛋糕品牌BAC以嬌嫩粉紅玫瑰作為造型，推出專屬七夕情人節的「玫瑰夕語」蛋糕，甜點職人以細膩手工將紅寶石巧克力捏製出栩栩如生的精緻花瓣，綴連在細緻綿密的香草戚風蛋糕上，內餡揉和蔓越莓果餡及覆盆莓果泥奶油餡的多層次莓果香，巧妙還原戀愛的酸甜滋味，組合優惠價899元，含3.5吋蛋糕一顆、愛心氣球與精美提袋。