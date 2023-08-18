中元節不只祭拜好兄弟　家樂福「AI記憶符碼」創意玩傳承任務

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「AI記憶符碼」中元靈魂數據補完計畫，引導你回溯記憶，透過每個人填選回答來補完失落的記憶符碼，從AI觀點透視使用者的靈魂特質，名字與記憶關鍵字皆創造客製化的專屬感，記憶中的中元節，不只是敬畏鬼神，更是一家人總動員凝聚的美好回憶，透過互動對談回憶，中元節的人事時地物，甚至你對中元節的形容詞，都有一番獨有寓意。
家樂福「AI記憶符碼」於中元節前正式上線，至農曆七月底活動結束，補完你的中元靈魂數據，分享AI記憶符碼圖於IG限時動態，並在家樂福IG活動貼文留言，即可參加會員紅利點數與iphone手機抽獎。在指定時段還可獲得限量的一元普渡箱的線上購物優惠碼(自行保存，每位會員限用一次)。AI記憶符碼完成後的線上購物折扣碼也相當實惠划算，只要滿額即可享折120元，在今年中元準備供品省荷包。
此外，家樂福也推出「普渡跨世代，這拜我來」5分鐘宣傳片，解開普渡三關卡：準備供品、供桌擺放及誠心祈求平安，看世代傳承，年輕一代當家要如何關關難過關關過、一手撐起中元普渡大事，順利為家人祈福保平安。不知如何準備也不用著急，家樂福「家速配」快速配送服務，最快一小時即可送達，「線上購物輕鬆買」同樣也能解決沒時間準備供品的煩惱，讓準備普渡品不再手忙腳亂。
普渡商品百百種，不知從何下手也沒關係，家樂福推出普渡箱，分有小資祈福箱499元、中原祈福箱599元和統一超省祈福箱699元，還有大甲鎮瀾宮加持的鎮瀾宮普渡盒、普渡植福箱，皆是千元有找，另外還有北港武德宮及旗山天后宮的加持禮盒組1500元內就能帶回家。
即日起至8月30日還有4大活動，首先是「家樂福狂粉站出來！」，會員於活動期間至量販、超市或線上（線上購物或家速配），各消費一次抽3百萬點會員紅利點數（價值一萬元）共10名；活動2則為錢包滿額抽好禮，會員於活動期間單筆消費使用家樂福錢包付款，量販店滿2000、超市店滿888、線上購物滿2000，就抽Apple系列好禮，另還有周周想9折優惠活動、Hello Kitty與幾米《月亮忘記了》聯名商品千元內就可帶回家。
「購物攻略」更告訴你在指定期間滿2000元，部分商品周周有九折優惠、8月刷卡最高10％回饋、紅利點數最高20倍送！不論是喜歡實體量販賣場、實體超市或者習慣線上購買的人，都可以趁中元期間到家樂福補齊家中的食材用品！
現在加入家樂福LINE好友，還能免費下載中元節應景貼圖，今年的中元節不只拜拜，要創造一段屬於你的中元回憶，滿滿好康資訊請上家樂福網站查詢。