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中元節不只祭拜好兄弟　家樂福「AI記憶符碼」創意玩傳承任務

▲家樂福推出「AI記憶符碼」創意玩中元。（圖／家樂福提供）
▲家樂福推出「AI記憶符碼」創意玩中元。（圖／家樂福提供）

生活中心/綜合報導

傳統的中元節家家戶戶準備豐富佳餚，忙著傳遞給「好兄弟」最澎湃的心意，就算是不同維度，靈魂似乎都在這一刻被引渡，但你可知，不久的將來，或許意識與記憶都能寫入雲端，我們將靈魂數據存在網路，以智能永生的類AI型態活著。家樂福今年中元節推出「AI記憶符碼」中元靈魂數據補完計畫，一連串的靈魂問答回溯你對於中元的回憶，家裡每年都在哪裡拜拜？供桌放擺放了什麼美食？家中的畫面是甚麼模樣？還要你親自寫下對於中元的關鍵字！透過感官最初的記憶穿越數據載體，與曾經的我、現在的你對接，補完靈魂數據，讓未來的彼此對於中元記憶更加完整。溫馨回顧後，還能拿線上購物折扣、抽會員紅利點數和iphone手機，快分享親朋好友一起玩，創造你獨有的記憶符碼吧。
 

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▲家樂福「AI記憶符碼」為互動式問答，故事設定來自4046的任務，串起你我的中元記憶。（圖／品牌提供）
▲家樂福「AI記憶符碼」為互動式問答，故事設定來自4046的任務，串起你我的中元記憶。（圖／家樂福提供）
進入家樂福「AI記憶符碼」，故事設定來自4046的任務，人類發展歷程如今到2023，AI科技可謂目前人工最高智慧，若再經過2023年，人類社會會變得如何？當軀殼已不復在，靈魂或許不會因此消失，而數據和記憶將保留，亦是將你我的一部份永久流傳，在使用AI的過程，它將我們的選擇喜好記起，提供我們個性偏好的文本或影像，如此數據化的傳承，就像我們永遠不會離開。
 
「AI記憶符碼」中元靈魂數據補完計畫，引導你回溯記憶，透過每個人填選回答來補完失落的記憶符碼，從AI觀點透視使用者的靈魂特質，名字與記憶關鍵字皆創造客製化的專屬感，記憶中的中元節，不只是敬畏鬼神，更是一家人總動員凝聚的美好回憶，透過互動對談回憶，中元節的人事時地物，甚至你對中元節的形容詞，都有一番獨有寓意。
 
家樂福「AI記憶符碼」於中元節前正式上線，至農曆七月底活動結束，補完你的中元靈魂數據，分享AI記憶符碼圖於IG限時動態，並在家樂福IG活動貼文留言，即可參加會員紅利點數與iphone手機抽獎。在指定時段還可獲得限量的一元普渡箱的線上購物優惠碼(自行保存，每位會員限用一次)。AI記憶符碼完成後的線上購物折扣碼也相當實惠划算，只要滿額即可享折120元，在今年中元準備供品省荷包。

▲家樂福也推出「普渡跨世代，這拜我來」5分鐘宣傳片，互動問答中也有此訊息。（圖／品牌提供）
▲家樂福也推出「普渡跨世代，這拜我來」5分鐘宣傳片，互動問答中也有此訊息。（圖／家樂福提供）
此外，家樂福也推出「普渡跨世代，這拜我來」5分鐘宣傳片，解開普渡三關卡：準備供品、供桌擺放及誠心祈求平安，看世代傳承，年輕一代當家要如何關關難過關關過、一手撐起中元普渡大事，順利為家人祈福保平安。不知如何準備也不用著急，家樂福「家速配」快速配送服務，最快一小時即可送達，「線上購物輕鬆買」同樣也能解決沒時間準備供品的煩惱，讓準備普渡品不再手忙腳亂。

普渡商品百百種，不知從何下手也沒關係，家樂福推出普渡箱，分有小資祈福箱499元、中原祈福箱599元和統一超省祈福箱699元，還有大甲鎮瀾宮加持的鎮瀾宮普渡盒、普渡植福箱，皆是千元有找，另外還有北港武德宮及旗山天后宮的加持禮盒組1500元內就能帶回家。


▲分享家樂福「AI記憶符碼」生成結果即可獲得好康。（圖／品牌提供）
▲分享家樂福「AI記憶符碼」生成結果即可獲得好康。（圖／家樂福提供）
即日起至8月30日還有4大活動，首先是「家樂福狂粉站出來！」，會員於活動期間至量販、超市或線上（線上購物或家速配），各消費一次抽3百萬點會員紅利點數（價值一萬元）共10名；活動2則為錢包滿額抽好禮，會員於活動期間單筆消費使用家樂福錢包付款，量販店滿2000、超市店滿888、線上購物滿2000，就抽Apple系列好禮，另還有周周想9折優惠活動、Hello Kitty與幾米《月亮忘記了》聯名商品千元內就可帶回家。

「購物攻略」更告訴你在指定期間滿2000元，部分商品周周有九折優惠、8月刷卡最高10％回饋、紅利點數最高20倍送！不論是喜歡實體量販賣場、實體超市或者習慣線上購買的人，都可以趁中元期間到家樂福補齊家中的食材用品！

現在加入家樂福LINE好友，還能免費下載中元節應景貼圖，今年的中元節不只拜拜，要創造一段屬於你的中元回憶，滿滿好康資訊請上家樂福網站查詢。

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