不再「上班時間避談選舉」 盧秀燕首回應郭台銘：好的政見都歡迎
鴻海集團創辦人郭台銘昨天到台中出席里長聯誼晚宴時，表示台中有個很好的市長跟他說，台中有中火，民眾用肺發電很痛苦，他會來協助解決。台中市長盧秀燕今天回應表示，任何好的政見或積極性的想法，她都很歡迎，相信市民朋友會做最好選擇。
記者顏幸如／台中報導
郭台銘昨天出席台中大雅區里長聯誼餐會時，強調台中有個很好的市長，曾經跟他說台中火力發電的問題，這麼多年來也只有他最早提出能源政策，但台中人用肺發電的事，「不是盧市長可以做決定」。若台中未來要發展，能源政策一定要改變，他在往後幾個月將持續提出非常好的國政，給里長參考。
「上班時間不回應選舉話題」已成盧秀燕擔任台中市長以來的個人風格，就連她自己競選連任時也少例外。盧秀燕今（16）日被媒體詢問此事時，罕見沒有避談，她表示台中長期以來比較受到疏忽，不管是預算分配、各方面建設上的支持，台中和中部地區需要大家更多關切，也因此對於好的政見、對於中部地區和對台中更多的積極性想法都很歡迎。
盧秀燕說，對於個別的選舉和候選人問題，她不會回應；但總統大選和立法委員選舉期間，各方對於台中的關心及政見，她想市民朋友也一定都很關注。台中有很多大家關心的議題，包括能源、環境、軌道建設等議題，在大選期間，市民可以關注各界候選人在台中的相關政見或相關表態，相信市民朋友會做最好的選擇。