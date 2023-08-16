許志安小三被爆結婚！黃心穎閃嫁「大14歲同居樂手」 老公離過婚
56歲許志安2019年被拍到背著情牽28年、結褵5年的妻子鄭秀文（Sammi），與小21歲、有男友的港姐黃心穎在計程車上舌吻，黃心穎後來跟綠帽男友馬國明分手，形象和演藝事業全毀，至今翻不了身，她醜聞見光隔年，傳出與已經有未婚妻的樂團Rubber Band鼓手泥鯭（黎萬宏）交往，小倆口去年公開認愛，近日被爆出登記結婚，黃心穎疑似帶球嫁。
記者楊穎軒／綜合報導
據《東網》報導，黃心穎2020年疑似就搭上已經有未婚妻的泥鯭，不過兩人否認在一起，直到去年才承認戀情，並發展成同居關係，越愛越高調，未料，近來黃心穎閃電嫁給泥鯭，終結單身，雙方日前申請辦理結婚手續。
報導指出，黃心穎爆發不倫戀後，陷入人生最低潮，除了家人支持，泥鯭一直陪伴在側，幫助她走出陰霾，於事業上重新出發，也許因此感情迅速加溫，黃心穎認定男方，13日以書面申請登記結婚，據了解，泥鯭比黃心穎年長14歲，婚姻狀態填寫「離婚」，黃心穎則是「未婚」，兩人填的地址相同，黃心穎的職業欄寫著「Song Writer（唱作人）」。
針對結婚喜訊，黃心穎回應港媒「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝」，泥鯭的答覆大同小異「多謝大家，沒有補充」，似乎默認喜事。