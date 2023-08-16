批兩黨政治惡鬥釀台灣困境 郭台銘喊：里長才是我們的主流民意
自國民黨總統初選徵召失利後，鴻海創辦人郭台銘仍不斷走訪基層，與在地里長、議員會面。郭台銘今（16）日中午出席由無黨籍桃園市議員段樹文舉辦餐敘，他致詞時提到，台灣兩黨政治惡鬥，造成台灣諸多困境。郭更說，里長與2300萬台灣人最接近，「里長才是真正我們的主流民意。」
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今走訪桃園拜廟，段樹文午間主辦地方餐敘，桃園市議員劉勝全、張秀菊、楊進福、李家興等人，及10餘里的里長到場響應。
郭台銘致詞時指出，他最近勤走基層，包括屏東、台南、彰化、嘉義、雲林、南投、台中與台北，他都是找當地議員和里長，「因為我要組主流民意大聯盟」。郭強調，主流民意不代表黨意代表民意，台灣兩黨政治惡鬥，造成政治、經濟與生等困境，我問大家一下，「你現在感覺有比四年前過得好嗎？有比八年前過得好嗎？」
對於勤走基層拜訪在地人士舉動，郭台銘說，他要聆聽里長的聲音，因為里長是所有行政機關中，與全國2300萬人最接近人民的。郭指出，他到每個地方，不是去拜訪市長，而是拜訪里長。
郭台銘強調，他昨天在台中有很多里長，今天桃園也很多，上周他在北市北投區，也是當地里長聯誼會幫他舉辦的，「我認為里長才是真正我們的主流民意。」