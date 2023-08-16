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花絮／怕失焦！金溥聰快閃侯主視覺記者會　連Logo T-shirt也沒穿

▲金溥聰今日出席侯友宜主視覺發布記者會，但未穿侯友宜Logo的T-shirt。（圖／讀者提供）
▲金溥聰今日出席侯友宜主視覺發布記者會，但未穿侯友宜Logo的T-shirt。（圖／讀者提供）

政治中心/綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（16）日召開記者會公布主視覺及Logo，競選辦公室執行長金溥聰為避免失焦，僅開場1分鐘左右就離場，由競選辦公室發言人接替揭幕。有趣的是，今日出席記者會的競辦成員都穿著印有侯友宜「2024」Logo的T-shirt，僅金溥聰一人穿黑色上衣登場。

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▲為侯友宜競選主視覺揭幕的侯辦人員，都穿著印有2024的侯友宜競選T-shirt。（圖／讀者提供）
▲為侯友宜競選主視覺揭幕的侯辦人員，都穿著印有2024的侯友宜競選T-shirt。（圖／讀者提供）
侯友宜競選辦公室上午公布主視覺，以「2024」作為競選Logo，記者會由金溥聰開場，他表示，此次選戰視覺是文宣部門的共識，要推出以往不同的LOGO，訴求遠離戰爭、經濟繁榮再出發與2024年台海和平是關鍵。

不過，純粹以「2024」數字作為競選Logo的做法，讓不少黨內人士都十分傻眼，認為至少應該將2024與侯友宜的意象相結合，可能在數字中加入Hou、侯相關元素等，才能代表侯友宜；更有黨內人士點出，這個主視覺最大的問題是毫無記憶點、討論點。

▲侯友宜辦公室今日公布主視覺，以2024作為競選Logo。（圖／侯辦提供）
▲侯友宜辦公室今日公布主視覺，以2024作為競選Logo。（圖／侯辦提供）
除了Logo本身之外，執行長金溥聰今日快閃記者會，僅開場不到1分鐘，連揭幕都還沒開始，就匆匆離場，留下競辦發言人群繼續主持。

有黨內人士推敲，金溥聰可能是因為擔心媒體詢問侯辦與黨中央在競選策略上的不同與矛盾，避免讓記者會失焦，才提前離開。

值得注意的是，今日記者會侯辦人士都身穿印有「2024」侯友宜競選Logo的上衣，僅金溥聰身穿黑色上衣，顯得十分突兀，黨內人士認為，金溥聰個人英雄主義太濃厚，應該與競辦一致，才不會被作文章。

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