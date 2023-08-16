62歲周華健曾「身體出狀況」！健檢卡關他嚇傻：從來沒想過
62歲的香港歌王周華健，今（16）日出席營養品品牌新品發表活動，提到去年年底健檢結果「全部及格」，但是在上上次健檢卻出現「血糖黃燈」，周華健直呼：「我嚇一跳！從來沒想過這個！」後來減少吃白飯，再次檢查就變成綠燈，他笑說：「體內年齡低於實際年齡，好像6個月！」
記者黃雅琪/台北報導
「國民歌王」周華健2度代言營養品品牌，除了大方分享自己的保健方式：「做運動不要騙自己，你怎麼運動一定要流一身汗！」更提到潔身自愛對他的重要性。他透露，最近在中國大陸湖州市錄製節目，一有空就會去飯店的健身房運動，周華健還笑說：「助理很胖，跟他一起運動我很有成就感！」
周華健現場大展身手，示範「金雞獨立」姿勢接受快問快答，還一邊演唱經典歌曲〈朋友〉、〈刀劍如夢〉，令在場粉絲聽得如痴如醉。代言健康營養品，周華健也不忘照顧好友李宗盛，品牌執行長大方喊：「我幫你送他！」周華健打趣回應：「我朋友很多，我的朋友都高齡社會了！」
睽違5年，周華健9月9日將在馬來西亞吉隆坡舉行《少年俠客》巡迴演唱會，被問到台北站呢？他遺憾表示：「原來這場演唱會的巡迴是從台北出發，突然間遇到疫情，就全部停下來了！」最快要到明年年中，才有機會返場。周華健與太太結婚37年，兩人才剛從日本富士山遊玩回來，他不好意思的說：「坐車上富士山啦！」被眾人吐槽：「不是說體力很好？」周華健誓言下次攻頂，扳回顏面。