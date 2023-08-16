碳權交易夯！全球最大認證機構被爆疑造假　專家建議這樣降風險

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此外，台灣碳權交易所擬與國際認證機構簽約，引進國外自願市場之碳信用額度，以協助國內企業取得國外碳權。無論來自國內或國外，這些自願性碳權的品質如何、是否真正具備減碳效益，就肩負碳揭露義務，並對股東、利害關係人、消費者、下游客戶等負有法律責任之企業而言，想必是不容妥協之課題。
莊植寧指出，為避免造假、漂綠風險，透過妥善交易機制確保買方權益，及妥當分配各方責任，實需仔細酌量。再者，碳權交易不像證券買賣為單純的一次性交易，在以專案為基礎的碳權買賣中，雙方契約關係可能持續數年或十幾年，在此過程中如何監督、驗證專案執行成效，一旦碳權品質不佳時如何填補買方之損失，亦有賴專業服務及完善規劃，以避免日後交易紛爭。
莊植寧並認為，與台灣碳權交易所性質相仿者如知名的新加坡Climate Impact X（CIX）碳權交易所，泰國及馬來西亞也在這兩年建立自願性碳交易制度，其發展經驗或可作為借鏡。
關於碳權交易機制正式啟動後，企業如何在琳瑯滿目的碳權產品中抉擇是否及如何選購？KPMG安侯法律事務所資深律師倪伯萱建議，企業應針對自身的產品及市場特性，釐清相關國家、區域、乃至於影響力深厚的產業龍頭們所要求之碳規範內容，考量不同規範之間就取得碳權之條件、誘因、限制等之異同，並確定企業購買碳權的目的為何，才能規劃明智、有效率的採購策略。
倪伯萱說，根據據該團隊輔導業者進行專案規劃經驗，若企業是在實施環評時認定有涉及增加溫室氣體排放量情形，依照《氣候變遷因應法》，需以取得經環保署核准的國內減量額度，才可進行增量抵換，購買國外碳權恐無助於達成此項合規目的。若企業購買碳權的目的是為了抵減國內碳費，依《氣候變遷因應法》固然得以國外碳權扣除排放量，從而降低應繳碳費，需留意扣除排放量比率(此點待子法明定)，以評估怎樣的投資組合最具效益。
另外，倪伯萱也提醒，目前台灣碳權交易所預設買賣的碳權屬「自願」市場的碳信用，依歐盟已通過的CBAM法規，取得該等減量額度將無法抵減歐盟CBAM，而企業在台灣依法繳納的碳費則可以抵減歐盟CBAM，若企業係基於產業鏈因素或社會責任及形象而購買碳權，則可能需要更多前瞻性規劃。