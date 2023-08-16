只有3天！全家特大拿鐵、冰淇淋甜筒「買1送1」　7-11咖啡買2送2

超模貝拉哈蒂德「萊姆病」疼痛纏身　小賈、艾薇兒也罹病

超模貝拉哈蒂德「萊姆病」疼痛纏身　小賈、艾薇兒也罹病
超模貝拉哈蒂德「萊姆病」疼痛纏身　小賈、艾薇兒也罹病

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導】26歲的美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）擁有「時尚教科書」、「伸展台Icon」等稱號，但這幾個月卻缺席各大時尚盛事，引起外界擔憂。她6日久違在IG貼文報平安，表示自己進行了1百多天的萊姆病（Lyme disease）、慢性病與合併感染治療。萊姆病是經由壁蝨感染，會出現紅疹與關節疼痛等症狀，若無接受治療，恐感染大腦與心臟。知名流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與艾薇兒（Avril Lavigne），也都嚴重飽受此疾病之苦。

我是廣告 請繼續往下閱讀

罹患罕病　瘦成皮包骨

貝拉在IG分享健康近況，「生活在這種狀態下，隨著時間和工作不斷惡化，同時試圖讓自己、我的家庭、還有支持我的所有人感到驕傲的想法，以我難以解釋的方式讓我付出了代價。我被最多的祝福、特權、機會給環繞，卻被如此的悲傷與重症給困擾，這應該是史上最令人困惑的事情了。」治療過程讓人相當煎熬，但她仍感謝許多人的祝福、陪伴與幫助，強調「我很好，你們不必擔心」，並承諾只要身體恢復，準備好就會回歸伸展台。

貼文中可見貝拉極度疲憊，在醫院治療時身上接滿各式線材、打點滴的照片，瘦成皮包骨的模樣令粉絲相當心疼。該貼文目前已有277.5萬人按讚，姊姊吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）也留言鼓勵：「我愛妳，我為妳感到超級驕傲和開心。」

綜合外媒報導，貝拉早在2013年就被診斷出罕見的萊姆病（Lyme disease），不得不放棄夢想的馬術選手職業，母親尤蘭達（Yolanda Hadid）、弟弟安華（Anwar Hadid）也同樣患病。她多年來一直抵抗疾病，不過近期免疫力下降，又因工作繁忙而延誤治療，因而嚴重影響身體狀況。

萊姆病由「壁蝨」傳染　出現5大症狀

萊姆病常見於亞洲部分地區、美國和英國，症狀約需要1個月的潛伏期才會出現。據估計，每年有476,000名美國人確診並接受萊姆病治療。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，若無及時治療，可能會透過血液循環導致大腦和心臟周邊感染，甚至可能導致長期的神經系統問題。

  • 粉紅色或紅色皮疹，從起初的小紅點逐漸蔓延，看起來宛如靶心
  • 發燒
  • 頭痛
  • 疲勞
  • 關節疼痛
我國衛生福利部疾病管制署說明，萊姆病是由伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）所引起的人畜共通傳染病，是經由被感染的蜱（俗稱壁蝨）所叮咬而感染，並不會直接由人傳染給人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。近年來台灣的病例都是在國外罹病後，在台灣被檢驗出來的境外移入個案。

萊姆病如何診斷與治療？

醫生在診斷萊姆病時會從患者出現的症狀，以及是否接觸過受感染蜱蟲，來診斷是否罹病，另外也可透過實驗室檢驗來診斷，但澳洲衛生局提醒，檢驗結果仍有一定的機率是偽陽性或偽陰性，因此建議別在國際上未經認可的實驗室進行檢測。

對於罕見的萊姆病，盡早接受抗生素治療可以預防萊姆病的惡化。針對早期感染，首選的藥品包括：

  • 去氧羥四環素（doxycycline）
  • 阿莫西林（amoxicillin）
  • 頭孢呋辛（cefuroxime）
其中口服doxycycline療程為10天，而其他兩種抗生素則需要服用14天。如果出現多處遊走性紅斑或關節、神經或心臟相關症狀，則需要延長抗生素的治療療程。


參考資料：

https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/a3ehnb-7K1HBseL0yXv8OA

https://www.facebook.com/tfda.dr.medicine/posts/659231002908132?ref=embed_post

Why we probably won’t be seeing Bella Hadid on the catwalk any time soon

What is Lyme disease, the condition supermodel Bella Hadid talked about on social media?




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58834

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

30多歲女感染「食腦變形蟲」亡！親水設施檢驗結果出爐，疾管署揭最新追查進度

心臟瓣膜置換手術、材料怎麼選？心臟外科醫師一次說明白

乳牙蛀牙沒關係，還有恆齒接力使用？專科醫師提點正確觀念

「EG.5」變異株接掌美國！台灣也檢出 8 例本土、19例境外移入

我是廣告 請繼續往下閱讀