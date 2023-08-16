潘一全嗆侯友宜當選就吃素 藍考紀會止血：他解釋仍會支持侯友宜
國民黨籍南投縣副議長潘一全日前嗆聲，若國民黨總統參選人侯友宜能當選，他就一輩子吃素，國民黨考紀會主委黃怡騰今（16）日受訪指出，據他事後了解，潘一全已進一步解釋，仍會唯一支持侯友宜，黃怡騰建議潘應該更樂觀看待選情，多說一些正面的話，並期待潘能為黨做出更多正面積極的事情，拉到更多的票源。
記者余祥／台北報導
至於前苗栗縣長徐耀昌日前為前鴻海董事長郭台銘站台時，喊出「下架國民黨」，黃怡騰表示，徐耀昌說出一些黨部認為不太恰當的話，雖然事後說明是一時的口誤，但根據很多人反映，「到底是日有所思、夜有所夢，還是真的一時口誤，我們還要聽他提出說明」，考紀會很重視這起案子，14日已經去函徐耀昌本人並副知地方黨部調查，考紀會願聞其詳，聽徐解釋。
媒體詢問，徐耀昌是否還未向黨部做出解釋？黃怡騰指出，函文應該才剛到，考紀會給徐10天的時間說明，後續會再做處理，如果徐願意親自前來或致電，黨部都能接受，考紀會也已請苗栗縣黨部人員就近詢問徐耀昌，了解他的想法。
對於黨內還有很多人不怕黨紀持續支持郭台銘，黃怡騰表示，大家如果願意支持國民黨，就應該配合黨的期待，一起團結勝選，對外做出最好的說明，就過去所講過的話，以實際行動化解大家的誤會。在7月23日全代會決議一致支持侯友宜後，所有黨員如果違反黨章及公約行為，黨部都會一一處理，應該構成處罰的，都會針對每一個人的具體行為做出處分。