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情人節來場實境約會！清原攜《戀與製作人》4大限定活動搶先看

▲七夕情人節最強聯名來了！清原芋圓聯名超人氣戀愛手遊《戀與製作人》消費滿＄150含一項指定品項即可獲得限定限量虛寶卡乙張。（圖／品牌提供）
▲七夕情人節最強聯名來了！清原芋圓聯名超人氣戀愛手遊《戀與製作人》消費滿＄150含一項指定品項即可獲得限定限量虛寶卡乙張。（圖／品牌提供）

本報訊

芋頭甜品霸主「清原芋圓」聯名超紅戀愛手機遊戲《戀與製作人》，合作推出4大活動：1.購買指定品項並消費額滿$150立即贈送限量虛寶卡乙張。2.聯名期間有限量6款獨特杯身、限量2款碗裝包裝等玩家收集。3.聯名店鋪「新莊化成店、雲林斗南總店」2家，讓玩家親自體驗實境戀愛感！4.清原與《戀與製作人》兩大粉絲專頁指定頁面留言抽角色周邊。

尖叫聲！Q版聯名包裝無敵萌 打造遊戲風格甜品店 體驗滿滿戀愛感

活動從8/18到10/1，玩家可到全省指定清原門市，消費滿$150加指定品項，包含芋見幸福、雙芋冰嫩仙草凍、芋頭鮮奶露、芋頭鮮奶波波、芋見泥珍好、芋頭沙西米露、芋頭牛奶沙、紫芋波波沙、楊枝芋露、原味嫩仙草凍，給你滿滿夏悸戀芋感，即可獲得《戀與製作人》限量虛寶卡乙張，有機會獲得鑽石、心緒之花以及高級助力書等多種不同組合虛寶好禮。

 

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▲夢幻到冒泡，限量6款杯身+2款碗裝結合粉嫩芋頭紫，玩家手刀收藏先！（圖／清原芋圓提供）
▲夢幻到冒泡，限量6款杯身+2款碗裝結合粉嫩芋頭紫，玩家手刀收藏先！（圖／品牌提供）
三項社群活動狂抽角色周邊　清原 x 《戀與製作人》聯名　玩家快衝！

《戀與製作人》的超級巨星周棋洛、總裁李澤言、警官白起、教授許墨、研究生凌肖，這些角色蒞臨清原芋圓「新莊化成店」與「雲林斗南總店」，有遊戲角色窗貼，讓玩家吃芋頭甜品還能合照，享受店內甜蜜氛圍。

寵粉無限！清原芋圓與《戀與製作人》粉絲專頁狂抽角色周邊，三項社群活動不容錯過。1.至清原粉絲專頁，按讚追蹤，分享活動貼文並於貼文處TAG兩位好友標記 #夏悸戀芋，將抽出10位製作人，可獲得「戀與製作人傾色浮影系列迷你桌面擺飾*1」。

活動期間拍下你愛的「他」在任一社群平台公開打卡及指定Hashtag #夏悸戀芋 #戀與製作人 #清原芋圓，將公開貼文的連結與指定留言，回報在《戀與製作人》指定活動貼文留言處，我們將於5角色中各抽出5位玩家，可獲得「《戀與製作人》該角色黏土人乙隻」。

不能造訪聯名店舖沒關係，至《戀與製作人》粉絲專頁，指定貼文留言並上傳與餐點相關的聯名杯、碗以及虛寶卡照片（任一），留言最想與哪個「他」一起吃甜品度炎夏，體驗夏悸戀芋感，將有機會獲得「秋日童話鎮毛絨娃娃」與精美遊戲周邊喔！

 

▲和心愛的他感受「夏悸戀芋」情人節氛圍，加上Q版聯名無敵萌，快來吃芋頭甜品談戀愛！（圖／清原芋圓提供）
▲和心愛的他感受「夏悸戀芋」情人節氛圍，加上Q版聯名無敵萌，快來吃芋頭甜品談戀愛！（圖／品牌提供）
最後別忘了！清原芋圓夏季熱賣抹茶系列「青糰波波沙」用日本靜岡抹茶尬草仔粿，加上芋頭冰沙的超狂飲品，另外浮誇系冰品「雪藏宇治金時」，日式苦中帶甜的抹茶淋醬，搭配芋泥、芋圓跟紅豆，兩款在店內都是大人味商品。

為了提倡環保，9月15日清原也將推環保杯，以美麗台灣為主題，結合山林花卉、動植物和昆蟲等6大元素，以芋頭紫的風格呈現，充滿濃濃的芋頭感！

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