情人節來場實境約會！清原攜《戀與製作人》4大限定活動搶先看

尖叫聲！Q版聯名包裝無敵萌 打造遊戲風格甜品店 體驗滿滿戀愛感
活動從8/18到10/1，玩家可到全省指定清原門市，消費滿$150加指定品項，包含芋見幸福、雙芋冰嫩仙草凍、芋頭鮮奶露、芋頭鮮奶波波、芋見泥珍好、芋頭沙西米露、芋頭牛奶沙、紫芋波波沙、楊枝芋露、原味嫩仙草凍，給你滿滿夏悸戀芋感，即可獲得《戀與製作人》限量虛寶卡乙張，有機會獲得鑽石、心緒之花以及高級助力書等多種不同組合虛寶好禮。
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《戀與製作人》的超級巨星周棋洛、總裁李澤言、警官白起、教授許墨、研究生凌肖，這些角色蒞臨清原芋圓「新莊化成店」與「雲林斗南總店」，有遊戲角色窗貼，讓玩家吃芋頭甜品還能合照，享受店內甜蜜氛圍。
寵粉無限！清原芋圓與《戀與製作人》粉絲專頁狂抽角色周邊，三項社群活動不容錯過。1.至清原粉絲專頁，按讚追蹤，分享活動貼文並於貼文處TAG兩位好友標記 #夏悸戀芋，將抽出10位製作人，可獲得「戀與製作人傾色浮影系列迷你桌面擺飾*1」。
活動期間拍下你愛的「他」在任一社群平台公開打卡及指定Hashtag #夏悸戀芋 #戀與製作人 #清原芋圓，將公開貼文的連結與指定留言，回報在《戀與製作人》指定活動貼文留言處，我們將於5角色中各抽出5位玩家，可獲得「《戀與製作人》該角色黏土人乙隻」。
不能造訪聯名店舖沒關係，至《戀與製作人》粉絲專頁，指定貼文留言並上傳與餐點相關的聯名杯、碗以及虛寶卡照片（任一），留言最想與哪個「他」一起吃甜品度炎夏，體驗夏悸戀芋感，將有機會獲得「秋日童話鎮毛絨娃娃」與精美遊戲周邊喔！
最後別忘了！清原芋圓夏季熱賣抹茶系列「青糰波波沙」用日本靜岡抹茶尬草仔粿，加上芋頭冰沙的超狂飲品，另外浮誇系冰品「雪藏宇治金時」，日式苦中帶甜的抹茶淋醬，搭配芋泥、芋圓跟紅豆，兩款在店內都是大人味商品。
為了提倡環保，9月15日清原也將推環保杯，以美麗台灣為主題，結合山林花卉、動植物和昆蟲等6大元素，以芋頭紫的風格呈現，充滿濃濃的芋頭感！