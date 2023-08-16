高雄市本土登革熱+4、境外移入+2 加強孳生源稽查舉發
高雄市今（16）日新增登革熱本土個案4例及境外移入個案2例（累計本土65例、境外移入15例），本土2案為居住於左營區的同住家人，1位經疫調8月14日出現症狀並就醫，另1位無症狀於8月15日同住家人採檢時檢出，檢驗結果皆為PCR+DENV1。一案為居住小港區青島里10多歲男性，8月14日就醫並被通報，檢驗結果PCR+ DENV2。另一案為居住仁武區五和里70多歲男性，8月15日就醫並被通報，檢驗結果PCR+ DENV1。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市衛生局今日公布居住左營區2案與青雲宮市集有明確地緣關係（累積10例），小港區青島里1案亦為當地社區群聚感染（累積10例），均為既有發生登革熱疫情的社區傳播鏈所衍生之群聚疫情；境外移入一案為彌陀區10多歲越南籍男性，8月14日從越南入境時，因有發燒症狀，入境後直接安排住院隔離，未進入社區，檢驗結果為PCR+。另案為鳥松區30多歲本國籍女性，8月6日從泰國入境返國，經疫調8月11日出現症狀，8月11日及8月13日曾就醫，8月14日症狀未癒就醫並被通報，檢驗結果PCR+DENV1。
衛生局近日針對小港和左營疫情群聚社區範圍進行環境孳生源稽查，發現家戶內外積水容器孳生病媒蚊風險高，8月14日至16日三天共舉發21件，最高可處新臺幣15,000元罰鍰。
其中青雲宮市集周邊社區共發現113個積水容器，其中13個已孳生病媒蚊（陽性率11.5%）；小港區青島里共發現98個積水容器，其中8個已孳生病媒蚊（陽性率8.2%）。
衛生局提醒，孳生源態樣主要有畚箕、花盆底盤、花器、桶甕、桶蓋、金爐、塑膠袋、樹洞、盆栽和地面積水等。前述社區近期已經進行過緊急防治，但仍持續查獲病媒蚊孳生源，衛生局呼籲除配合緊急防治工作，尚需仰賴社區民眾共同合作，儘速清除室內外積水容器並進行社區環境整頓，進而有效降低病媒蚊密度，阻斷登革熱社區傳播鏈。