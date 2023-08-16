人比鬼可怕！林曉培曝「遇靈異事件」 吃火鍋見到他秒發毛
沈文程、向蕙玲、卓義峯、孫淑媚、蕭煌奇、曹蘭、江美琪、黃妃、曾沛慈、郭靜、林曉培齊聚台東為關懷銀髮族及婦女福利而唱，9月21日、22日登上台東縣立體育館接力嗨唱，以運用公益彩券基金舉辦「倚盃氣 來聽歌」金曲演唱會，以及賦你婦女系列活動「唱出新女力 憶起向前行」演唱會，昨（15）日林曉培、卓義峯出席「長青嘉年華」記者會造勢，提到農曆七月鬼故事，她笑說人比鬼可怕。
記者吳雨婕/綜合報導
難得來台東宣傳兩人提到過去在台東旅遊的難忘事，林曉培透露過去曾開車帶著愛犬去踏遍台東的好山好水，她表示：「雖然我的狗狗已經過世，但想起來那是人生最快樂的一次旅行經驗，所以我希望有機會再去之前的那家民宿，再去住一下。」
至於愛游泳潛水的卓義峯獨鍾蘭嶼的自然美景，常去蘭嶼的他想起最難忘的一次旅行經驗就是在蘭嶼，他笑說：「之前去蘭嶼曬太黑，結果回台東要搭飛機回台北的時候，被以為是當地人！」
值得一提的是，農曆七月一日鬼門開，兩人被問到在這個特殊月分有無什麼禁忌，林曉培特別表示：「因為我是基督徒，會自己加強禱告。」提及自身曾發生過難忘的靈異事件，林曉培竟笑說：「在農曆七月看到劈腿的前男友坐在你餐廳斜前方，算是『見鬼』的靈異事件嗎？！」原來她在某年的農曆七月到台中工作，結束後跟同事去吃麻辣火鍋慶祝，結果後來點餐時發現斜對角居然坐著劈腿的前男友，讓她直發毛笑說：「真的是『跨丟鬼』了！坦白說『有時候人比鬼還可怕！』」