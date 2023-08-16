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稱民代不敢出面相挺怕被威脅　郭台銘喊：我不當選就是辜負大家

▲郭台銘今在桃園廟口開講時，稱很多支持他的民意代表不敢站出來，是因怕被威脅恐嚇；郭還強調，他無黨無派，當選後問題自然解決，不當選就是辜負大家。（資料照片／記者李春台攝）
▲郭台銘今在桃園廟口開講時，稱很多支持他的民意代表不敢站出來，是因怕被威脅恐嚇；郭還強調，他無黨無派，當選後問題自然解決，不當選就是辜負大家。（資料照片／記者李春台攝）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來全台走透透，被外界視為替獨立參選累計聲量。郭台銘今（16）日到中壢慈惠堂拜訪，並於問答環節上，痛批在野黨黨意大於一切，已經失去監督力量，很多背後支持他的民代不敢站出來，是因為怕被威脅恐懼。他還強調，他無黨無派，當選這些問題自然解決，不當選就是辜負大家。

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郭台銘今下午到中壢慈惠堂參訪，並舉行廟口開講。在活動舉行到問答環節時，郭台銘表示，民進黨執政八年，但在執政之初問題也都存在，這些問題卻越來越嚴重，兩岸問題本不該這麼嚴重，四年前執政黨贏得大多數選票，再加上立法院多數席次，「只有黨意沒有民意，只有黨裡面的決策。」

郭台銘質疑，現在賴清德任黨主席，要通過什麼法令是不是就通過了？且反對黨也沒有效果，這次一定要讓立委選舉三黨不過半，並且增加無黨席次。郭台銘說，老百姓能真正反映民意，現在卻是黨意大於民意，但監督的政黨沒有做到監督，「沒有力量也沒有真正傾聽民意，他們只要的是黨意。」

不僅如此，郭台銘還提到，他昨天到台中，有很多立委吃飯時跟他站一起，但只要媒體在就不見了，「為什麼不敢露面？因為媒體朋友會照到，明天就會接到通知違背黨意」，黨意就是少數幾人坐在那決定，很多背後默默支持他的民代，都不敢站出來，因站出來會被威脅恐懼，他直言反對黨已失去監督力量，也是黨意大於一切。

「我阿銘無黨無派，背後靠山就是在座廣大民眾、信眾，你們才是我的靠山，所以我無黨無派，希望你們支持我好不好」郭台銘說，他當選這些問題自然會解決，「我要不當選，我就辜負大家、辜負母娘。」

不過，郭台銘表示，他最近陸續到各地方，要聽完中壢、新竹還有幾個地方去，最近還會到金門媽祖去；傾聽完民意後，他會再適當時機宣布，說他為什麼要出來替大家服務？能替大家做什麼？

最後，郭台銘還預告說，他當選前所有開的支票都是空頭支票，距離競選期間還有幾個月，會陸續把國政目標訂出來，「相信郭台銘，台灣一定贏好不好？」

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