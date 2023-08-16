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名家論壇》錢震宇／雲豹能源的生財之道

▲民進黨立委賴品妤批評侯友宜的能源政策，被揭露父親賴勁麟是雲豹能源董事長，掀起一波能源政策討論。（圖/品牌提供）
▲民進黨立委賴品妤批評侯友宜的能源政策，被揭露父親賴勁麟是雲豹能源董事長，掀起一波能源政策討論。（圖/品牌提供）

文／錢震宇

「能源」應該是確保政府穩定供電、同時要落實環境永續，但對民進黨來說，「能源」是壟斷資源，介入經營的絕佳賺錢利器。對綠營來說，完全執政的紅利不是用在福國利民，而是用來福利自己人。嘴臉之醜陋、手法之骯髒，以最近被揭露的雲豹能源來看，政商利益勾結之深，令人咋舌。

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民進黨立委賴品妤因為批評國民黨總統參選人侯友宜的能源政策，被侯競辦揭露原來她是「雲豹小公主」，父親賴勁麟是雲豹能源董事長，還身兼另外18家子公司的董事長。侯競辦認為，提出能源政策納入核電，是擋了賴品妤雲豹能源的巨額利益，才讓賴跳腳。

賴品妤回嗆，父親股份只佔1%，只是領月薪的董事長。這話不回還好，一回反倒遭到大批網友打臉，只佔1%的董事長，竟然可以兼另外18家董事長？這是大股東，還是大門神？

法人預估雲豹能源2023年營收可望挑戰百億大關，全年每股稅後純益（EPS）上看9元。

然而，2023第一季EPS才0.72元的雲豹能源，去年全年EPS也才4.06元，今年竟然可以一下子挑戰9元？憑甚麼？是憑專業經營績效吸引股東？還是憑內線交易、高額電價價差在吸人民的血汗錢？

雲豹能源營業額在5月份只有1億6129萬9千元，6月份營業額竟然暴增到15億4820萬4千元，相較去年同期增加了370.47%，「甚麼樣的經營之神，可以讓公司營收在一個月內營收暴增10倍」？是只佔1%股份的賴勁麟神功附體？還是太陽能、風力大爆發？

巧合的是，立法院在5月29日正式三讀通過《再生能源條例》修正案，內容涵蓋太陽能光電、離岸風電、熱能等。法案修正過後的業種，就剛剛好跟雲豹能源經營的業務一樣，這不禁讓人懷疑，中間是否有不當利益輸送關係？有沒有內線交易？否則營收怎麼可能在一個月內暴增？

法案通過當天，擔任審查會召委的民進黨立委賴瑞隆說，離岸風電、太陽光電和地熱能將在法源上持續推進，未來再加上地熱能、小水力發電、太陽光電等能源發展，將可提供更多國際企業支持認同的綠能。這番話，就像是講給雲豹高層聽，恭喜他們取得政府投資認證，順便謝謝他們在立委選舉時捐了自己100萬元政治獻金。

事實上，雲豹能源跟綠營高層關係匪淺，董事長是新系的賴勁麟，另一位董事李忠良，曾經跟im.B詐騙案主嫌曾耀鋒一同受邀餐敘，而獨董李退之曾是民進黨台南市議員，還被指控涉入光電弊案，這些人的完全沒有能源及相關背景，竟然可以位居高位，一手控制台灣的再生能源，看著他們一步步榨乾國家資源及民眾荷包。

這種假藉高遠目標及政府政策，實際上是為了綠營所把持的產業鋪路，過去看到過太多例子了，口罩、高端疫苗、快篩試劑、光電產業，哪一項不是政府開巧門給民進黨自己？綠營賺黑心錢，然後還不准在野黨提出質疑與批評？否則就是污名化綠能？

整個台灣被民進黨吃乾抹淨，還只能說謝謝，想想真的悲哀至極，人民能怎辦？或許真的只能期待侯友宜提出的在最高檢察署成立特偵組，針對院長、立委等高階官員的重大貪腐案件，加以偵辦，一件件查清楚，還給人民一個公道。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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