無人備餐、隨便吃恐營養不均！　4招讓長輩吃出健康活力

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- 少量多餐，增加營養素的攝取。
- 以黃豆類製品取代部份動物蛋白質。
- 主食改成全榖雜糧類，並加入蔬菜一起烹調，例如菜飯或燉飯，以增加每日蔬菜攝取量。
- 每天吃2份水果，若長者牙口不佳，則可打成果汁，例如：木瓜牛奶，可補充飲食中不足的奶類及水果類。
樂動銀養 一起健康活躍老化世界衛生組織（WHO）提出「活躍老化」（active ageing）要從健康、參與以及安全三大面向提昇高齡者之生活品質，鼓勵長者日常需適度的運動、規律的作息、均衡的飲食、維持人際互動及社會參與，保持身心愉悅，達到健康活躍老化。
國民健康署自108年起推動長者健康整合式功能評估（Integrated care for older people，ICOPE），內容包含「認知功能、行動能力、營養、聽力、視力、憂鬱情形」六大面向，並提供「長者量六力」Line官方帳號，鼓勵65歲以上長者定期自我檢視，也可由家屬或醫師協助評估，了解自我功能的狀況，早期發現可能導致失能的風險因子，及早介入運動與營養等處置，維持及改善長者身體功能與心理健康，以延緩衰弱與失能。
為了將正確的飲食習慣實踐於日常生活之中，大安區健康服務中心於112年8月份辦理5場「樂齡健康享受好食光，揪您一起桌遊樂」輕鬆有趣互動遊戲活動，讓長者學習正確飲食營養知識，快樂吃出好健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58829
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