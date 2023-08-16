只有3天！全家特大拿鐵、冰淇淋甜筒「買1送1」　7-11咖啡買2送2

無人備餐、隨便吃恐營養不均！　4招讓長輩吃出健康活力

無人備餐、隨便吃恐營養不均！　4招讓長輩吃出健康活力
無人備餐、隨便吃恐營養不均！　4招讓長輩吃出健康活力

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】隨著年紀增長、身體各項機能退化，加上獨居、無人備餐及共餐，長者常隨便吃、省略某餐不吃、或吃單一固定食物，除了營養不均衡，也容易產生肌少症及衰弱、失能、失智等問題。中山醫院營養師吳芷柔表示，長者在飲食上除了注意鈣質、蛋白質的攝取，有4項建議，讓長者營養慎選吃得巧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家中長輩早餐吃什麼？吃得夠營養？吃對食物了嗎？根據106-109年國民營養健康狀況調查顯示，65歲以上長者肌少症盛行率為34.1%，80歲以上長者更高達47.9%。65歲以上長者三餐中以早餐外食比例最高，佔比達53.5％！其中又常以吐司、漢堡、稀飯、醬瓜罐頭或沖泡燕麥片當作早餐，長期營養不均衡，易造成部分營養素缺乏或過剩，也易致慢性病及衰弱退化等疾病。因此，吳芷柔特別列舉下列長者飲食重點：

  • 少量多餐，增加營養素的攝取。
  • 以黃豆類製品取代部份動物蛋白質。
  • 主食改成全榖雜糧類，並加入蔬菜一起烹調，例如菜飯或燉飯，以增加每日蔬菜攝取量。
  • 每天吃2份水果，若長者牙口不佳，則可打成果汁，例如：木瓜牛奶，可補充飲食中不足的奶類及水果類。

樂動銀養　一起健康活躍老化

世界衛生組織（WHO）提出「活躍老化」（active ageing）要從健康、參與以及安全三大面向提昇高齡者之生活品質，鼓勵長者日常需適度的運動、規律的作息、均衡的飲食、維持人際互動及社會參與，保持身心愉悅，達到健康活躍老化。

國民健康署自108年起推動長者健康整合式功能評估（Integrated care for older people，ICOPE），內容包含「認知功能、行動能力、營養、聽力、視力、憂鬱情形」六大面向，並提供「長者量六力」Line官方帳號，鼓勵65歲以上長者定期自我檢視，也可由家屬或醫師協助評估，了解自我功能的狀況，早期發現可能導致失能的風險因子，及早介入運動與營養等處置，維持及改善長者身體功能與心理健康，以延緩衰弱與失能。

為了將正確的飲食習慣實踐於日常生活之中，大安區健康服務中心於112年8月份辦理5場「樂齡健康享受好食光，揪您一起桌遊樂」輕鬆有趣互動遊戲活動，讓長者學習正確飲食營養知識，快樂吃出好健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58829

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

14歲感冒合併腹痛，抽血揪出肝炎　醫「這樣做」助恢復

幼兒異位性皮膚炎搔癢抓破皮怎麼辦？兒科醫師傳授最佳解方

超模貝拉哈蒂德「萊姆病」疼痛纏身　小賈、艾薇兒也罹病

30多歲女感染「食腦變形蟲」亡！親水設施檢驗結果出爐，疾管署揭最新追查進度

我是廣告 請繼續往下閱讀