台灣女孩被BTS楨國點名狂讚！起底Betty真實身分 甜美模樣超圈粉
「創作女聲」Betty杯緹即將於10月發行首支出道創作單曲，外型甜美可愛的她年僅18歲，近期她以一首翻唱BTS楨國的solo單曲〈Seven〉，不僅獲本人關注，甚至楨國在直播中公開播放且讚賞Betty的嗓音讓他印象深刻，就連觀眾也不斷稱讚Betty細膩又乾淨的好聲音，直呼她根本可以「原地出道」。
記者吳雨婕/綜合報導
今年18歲的Betty，兩年前就開始經營個人社群，一路從分享留學生活到華語、韓語歌的翻唱，累積了一票忠實粉絲。Betty有著扎實的古典音樂底子，在校主修小提琴，也擅長木吉他、電吉他和鋼琴，過去她更曾多次參與加拿大當地音樂節的演出，深具實力的她，也在今年也一舉考上加拿大音樂學院。
Betty近期翻唱韓國男團BTS成員楨國的solo單曲〈Seven〉，短短30秒片段竟驚喜獲得了楨國本人的關注，也在他個人的直播上回放聽了兩次，還詢問有沒有完整版，更稱讚她有著很棒的音色。
得知翻唱被偶像聽見的Betty杯緹表示受寵若驚，她分享：「有一個很好的朋友是楨國的鐵粉，在跟直播的時候突然驚喜地聽到我的cover，就立刻錄影下來跟我分享。當下收到這個訊息覺得不可思議！看到的時候手真的在抖！因為是剛起床的時候看到的，甚至以為是在做夢！」Betty感動表示：「覺得很感謝也感到很幸運，楨國居然會看到我的影片，謝謝楨國用他的巨大影響力讓我這個小人類因此被很多人看到，也謝謝那些留言鼓勵我的人。」