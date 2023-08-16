復健有4治療師參與　物理治療、職能治療有何不同？

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腦中風致「這些」失能 4治療師負責不同功能復健腦中風是腦神經疾病中造成失能與死亡人數最多的疾病，中風後可能會造成的失能包括：
- 患側肢體偏癱／無力
- 動作不協調
- 行走／移位困難
- 感覺異常，包含視覺、觸覺、本體覺等
- 日常生活依賴
- 口語表達困難
- 理解困難
- 吞嚥障礙
- 憂鬱、心理社會問題
- 認知問題，包含記憶力、理解力等問題
職能治療師VS.物理治療師 2者有何不同？不過，肢體偏癱無力、動作障礙、肢體障礙等問題與職能治療、物理治療都有關係，那2者到底有什麼差別呢？許庭嘉職能治療師表示，以肢體、運動功能來看，物理治療著重在大肌肉復健訓練，而職能治療著重在精細動作，而且強調以個案為中心，進行對其有意義、目的性的復健。
鍾芷萍主任也提到，腦中風復健種類包含物理治療、職能治療、語言治療等，這些復健種類通常是結合運用，配合病患的失能情形制定個別的復健治療計畫，不過3種復健治療仍有不同之處，包含：
- 物理治療：
- 職能治療：
- 語言治療
復健不只是訓練肌肉力量 如何評估需要哪種復健？民眾該如何評估自己需要哪一種復健呢？許庭嘉職能治療師提到，其實中風後醫療人員都會協助安排相關復健，民眾不須太過擔心，通常物理治療、職能治療都會同時進行，除了少數可能行走、活動等沒有受到影響的患者才會只安排進行職能治療。
最後，許庭嘉職能治療師強調，復健不只是在訓練肢體力量，同時也是在刺激大腦神經迴路，並訓練大腦與肢體之間的連結度，希望患者透過積極主動的運動、完善的職能治療來改善、延緩失能問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58832
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