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復健有4治療師參與　物理治療、職能治療有何不同？

復健有4治療師參與　物理治療、職能治療有何不同？
復健有4治療師參與　物理治療、職能治療有何不同？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】疾病、意外等都有可能會使人失能、產生功能障礙，在復健過程中需要許多治療師介入協助，包含職能治療師、物理治療師、語言治療師、心理治療師等。不過，許多民眾常認為復健只是在訓練肌肉力量，更不了解職能治療、物理治療的差別。

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北榮腦中風加護主任鍾芷萍、北榮神經醫學中心神經內科職能治療師許庭嘉，以腦神經疾病中最常造成失能的「腦中風」為例，說明復健的重要性以及治療師在復健過程中所擔任的角色。

腦中風致「這些」失能　4治療師負責不同功能復健

腦中風是腦神經疾病中造成失能與死亡人數最多的疾病，中風後可能會造成的失能包括：

  1. 患側肢體偏癱／無力
  2. 動作不協調
  3. 行走／移位困難
  4. 感覺異常，包含視覺、觸覺、本體覺等
  5. 日常生活依賴
  6. 口語表達困難
  7. 理解困難
  8. 吞嚥障礙
  9. 憂鬱、心理社會問題
  10. 認知問題，包含記憶力、理解力等問題
許庭嘉職能治療師表示，患側肢體偏癱／無力、動作不協調、行走／移位困難、感覺異常、日常生活依賴等部分可以尋求職能治療師、物理治療師協助；口語表達困難、理解困難、吞嚥障礙等主要由語言治療師協助；若患者出現心理社會問題、認知問題可能需要介入或是尋求心理師一同協助。

職能治療師VS.物理治療師　2者有何不同？

不過，肢體偏癱無力、動作障礙、肢體障礙等問題與職能治療、物理治療都有關係，那2者到底有什麼差別呢？許庭嘉職能治療師表示，以肢體、運動功能來看，物理治療著重在大肌肉復健訓練，而職能治療著重在精細動作，而且強調以個案為中心，進行對其有意義、目的性的復健。

鍾芷萍主任也提到，腦中風復健種類包含物理治療、職能治療、語言治療等，這些復健種類通常是結合運用，配合病患的失能情形制定個別的復健治療計畫，不過3種復健治療仍有不同之處，包含：

  • 物理治療：
針對肢體／軀幹運動或協調功能的恢復，利用各種運動訓練、伸展及相關器材或輔具課程，以增進患者肌肉力量、關節活動度以及協調功能，最終希望能達到讓病患可獨立運動，包括自行從床上坐起、下床、站起以及行走等。

  • 職能治療：
強調以個案為中心，透過具目的性、功能性、對個案而言有意義的活動安排作為媒介，如：上肢功能訓練、步態訓練、認知功能訓練、輔具使用等。協助失能個案重建日常生活功能，如：盥洗、穿脫衣、輪椅轉移位、行走等，儘早回歸原有的日常生活、職場。

  • 語言治療
針對語言障礙與吞嚥障礙的病患，進行相關的評估並給予適當的治療，以減緩或改善語言及吞嚥功能。

復健不只是訓練肌肉力量　如何評估需要哪種復健？

民眾該如何評估自己需要哪一種復健呢？許庭嘉職能治療師提到，其實中風後醫療人員都會協助安排相關復健，民眾不須太過擔心，通常物理治療、職能治療都會同時進行，除了少數可能行走、活動等沒有受到影響的患者才會只安排進行職能治療。

最後，許庭嘉職能治療師強調，復健不只是在訓練肢體力量，同時也是在刺激大腦神經迴路，並訓練大腦與肢體之間的連結度，希望患者透過積極主動的運動、完善的職能治療來改善、延緩失能問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58832

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