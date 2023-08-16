宗教聯合祈福會揭序幕　靈鷲山水陸法會桃園巨蛋登場

靈鷲山第30屆水陸空大法會8月16日至23日在桃園巨蛋啟建，16日晚間舉辦盛大的「宗教聯合祈福會」，為8天7夜的法筵勝會揭開序幕，是後疫情時代一帖心靈安定的良藥，也是桃園地區一年一度的宗教文化盛事。桃園市長張善政、議長邱奕勝及近500位跨宗教、桃園地方宮廟、公益團體代表等，都到場共同為台灣、地球、眾生祈福。
記者李春台／桃園報導
靈鷲山開山住持心道法師表示，宗教是一種護佑的力量，為人類帶來信心與安定；宗教的使命是發揮大愛，引領人們用慈悲喜捨的善心，造福所有生命；藉由法會連結大眾的慈悲願力，凝聚共同善緣，轉動出改變的清淨能量，讓一切災厄消除、化災呈祥，為一切生命的和平、和解而努力，今晚的水陸法會，希望大家在清淨法界中，保持善心正念，淨念相續，淨除生命中一切的障礙，成就水陸圓滿無量的功德。
張善政指出，除了過去兩年因受到疫情影響未舉辦外，靈鷲山水陸空大法會已連續多年在桃園舉辦，也讓桃園更平安、繁榮。此外，水陸空大法會皆吸引超過10萬人於現場及線上共同參與，無論在世界各地，只要有心的華人，都能不受距離的限制，感受到宗教的力量。
張善政感謝今日共同參與法會的所有信眾們，共同為桃園、為國家祈福，更祈求世界沒有戰火，皆能和平、友善相處，打造一個安和樂利的世界，相信只要大家的善念聚集在一起，就能達成這個目標及願望。
邱奕勝表示，他很榮幸擔任本屆宗教祈福會主任委員，靈鷲山水陸空大法會已邁入第30屆，多年來讓桃園平安、進步，歡迎水陸空大法會每年皆在桃園舉辦，期盼讓桃園及台灣更加和平、繁榮、進步。