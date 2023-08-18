名家論壇》黃創夏／「非綠」本不容　哪有「大聯盟」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「四腳督」情況，賴清德依然以「34.8%」遙遙領先柯文哲和侯友宜（他兩人都是「18.9%」，打平），而遲遲不表態已經讓許多選民失去耐心的郭台銘雖然比上個月略有回升，也只是小數點的爬升，只有「12.9%」。
值得注意的是這份民調是在8月11日、8月14與8月15日所進行的調查，「高虹安被起訴」果然衝擊了柯文哲和郭台銘，但侯友宜也沒有討到便宜，僅是從上次的「19.9%」爬升「2%」，而柯文哲在7月16日以前的接近三成，在柯文哲持續下跌之後，並沒有大幅地流向侯友宜或郭台銘。
這現象已經透露了所謂的「非綠」並不是一個可以相容和流通的大水池，其實並不相容，光靠一個「下架民進黨」並不足以造成其中必然的「棄保」！
《美麗島電子報》此次公布了在「非綠」選民中的「棄保」意向，題目是「有人說明年總統大選的目標是政黨輪替下架民進黨，就應該投給侯友宜、柯文ˋ哲或郭台銘三位候選人當中，民調最高的？」結果只有「34.1%」贊同，而有「52.9%」反對，其中不論是侯友宜、柯文哲或郭台銘的支持群當中，都超過半數以上反對這種說法！
這樣的局勢更說明了，如果只是要靠「下架民進黨」就可以促成根本在特質上就很不相容的各個「所謂非綠」支持群，癡人說夢，只是笑話！
而且，其中最會鬧笑話的，依然是國民黨和侯友宜陣營。
先說一個笑話：李登輝都沒有辦法挽救連戰當年的選情，朱立倫和金溥聰憑什麼挽救侯友宜？
就別討論國民黨如今破落慘狀了，比候選人的格局、資歷、學養、氣度‧‧‧侯友宜難望連戰之項背還口出「ㄅ一ㄤˋㄅㄧㄤˋ」，層次之低俗，侯友宜怎麼可能有機會！
就算沒有柯文哲和郭台銘，《西遊記》當中的「六耳獼猴」終究只能是假扮的「美猴王」偽裝不了「齊天大聖」，早就被看破手腳了。
且看：柯文哲如今不斷犯錯，民調急速下滑，但侯友宜仍然只是在「19%」和「20%」之間掙扎，連表態是國民黨選民的數據，頂多也只有約略七成含淚相挺。
第二個笑話就是：侯友宜快要追上柯文哲了！
一個只有「54分」的人，看到領先者從「70分」跌破「60分」，一同列入「不及格」就沾沾自喜「兩人逼近了」，渾然不覺自己還是「不及格」！
這樣的格局加速了那些長期被國民黨中央的權貴欺壓的「夜壺」再也不忍了，2024年大選，國民黨必將因為「夜壺的逆襲」，只能低吟輓歌！
過去上海灘的教父杜月笙感歎在國民黨眼中，幫會只是「夜壺」，應急時捧出來運用，平常根本看不起，認為上不了檯面。
只有幫會是「夜壺」嗎？
企業金主、地方派系、宮廟組織、黑道幫會，在國民黨的操作上，數十年以來也都是國民黨中央那些「宮廷藍」眼中的夜壺！
還有那些被綁架在底層眷村的1949後移民、被遺落在偏遠地區的原民部落、那些戰戰兢兢的專業技術文官體系‧‧‧在那些國民黨的那些只是靠著「哥哥爸爸真偉大」居高位的權貴眼中，也是夜壺！
國民黨的那些「宮廷藍」算錯的是，當自己破落了卻還慣於頤指氣使，終將逼迫長期以來被視為是「奴隸」的國民黨內各種受盡輕蔑與利用的各種勢力集結大反撲，進行逆襲了！
郭台銘就是明顯的個案，過去國民黨只是把他當「提款機」，向他求助過的應急金援，不知道有多少個億元？今年也仍把他視為是「資產」，更利用他來制衡原本驕傲不甩黨中央的侯友宜，沒想到郭台銘竟然是認真的，所以國民黨才搞了一個不明不白的「412暗襲郭台銘」到「517徵召侯友宜」的鬧劇，郭台銘怎能服氣！
光郭台銘一個人不服氣也就算了，那些地方派系不甘只是被視為「牛鬼蛇神」也是紛紛結合郭台銘一同造反，「下架國民黨」算是客氣了，「消滅國民黨」可能更符合它們長久累積之怨氣！
還有，郭台銘一直是很認真地拋出政策，就算其中內容可以討論，但條理分明、邏輯嚴密，當然不是郭台銘一個人可以想出來的，據我所知，在幕後協助的，有很多是過去在「馬金體制」時代，曾經被羞辱和用盡即丟的專業技術官僚（甚至有高階政務官），他們也被視為是「夜壺」，如今也在反擊！
「夜壺」的逆襲，能在2024大選拿到多少票？不得而知，但讓國民黨奏起輓歌，綽綽有餘。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]