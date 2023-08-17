MLB／大谷翔平42轟直逼全壘打王 再7轟超越松井秀喜日本紀錄
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，今（17）日出戰遊騎兵隊，擔任二棒、指定打擊先發出賽，首打席就敲出中外野全壘打，幫助天使先馳得點，這是本季第42轟，緊追大聯盟全壘打王Matt Olson，距離日本球員在大聯盟最多轟紀錄僅差6支全壘打。
記者路皓惟/綜合報導
首局的第一個打席，大谷翔平毫不留情地將外角高速球扛出中外野大牆外，大谷奮力一揮連頭盔都噴掉。根據數據資料，這阿全壘打飛行距離達到133.1公尺，擊球初速來到175.4公里。
挨轟的苦主是遊騎兵先發Jon Gray，本季已取得8勝，賽前大谷對他的打擊成績為7打數2安打，包含1發全壘打，以及4分打點，對戰打擊率為.286。
在全壘打王的競爭中，大谷揮出本季第42轟之後，現在僅比全壘打王、勇士巨砲Matt Olson少1支全壘打。在2021年賽季，大谷於8月31日擊出第42支全壘打，而本季他比前一年提前14天達到這個數字，打破生涯個人單季最多轟（46轟）只是時間問題。
此外，大谷翔平在大聯盟生涯累計全壘打數已達到169支，距離日本球員在大聯盟最多轟的紀錄保持者松井秀喜的175支全壘打只差6支，再敲7轟就能締造日本第一人紀錄。